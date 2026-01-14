Cristina Amigo, pediatra de Gijón en el Hospital de Cabueñes: "Aunque siempre intentamos estar al 100%, el estado de ánimo cambia cuando acumulas 24 horas de guardia"

"Tanto yo como mis compañeros trabajamos intentando estar al 100% en todo momento, pero nuestro estado de ánimo no puede ser el mismo cuando entramos que cuando llevamos 23 horas de una guardia de 24". Con estas palabras se expresó esta mañana Cristina Amigo, pediatra del Hospital Universitario de Cabueñes y una de las profesionales que participó en la concentración celebrada en el principal complejo sanitario gijonés por la huelga de médicos.

Cristina Amigo cuenta con una carrera profesional a sus espaldas 25 años como pediatra. Durante estas décadas, lamenta que "no ha habido ninguna mejora" en cuanto a la flexibilidad horaria de los médicos y facultativos. "Tenía confianza en que la ministra, Mónica García, creara un estatuto marco que tuviera en cuenta nuestras necesidades. Sin embargo, a pesar de que era compañera nuestra y había estado en la parte sindical, ha dado una vuelta de tuerca que empeora aún más nuestra situación", subraya Amigo.

Jornadas "excesivas"

Respecto a las claves del estatuto marco, Amigo incide en que "lo que hace es perpetuar unas condiciones de trabajo que son claramente peores que las del resto de profesionales sanitarios".

La jornada de Cristina Amigo y del resto de pediatras de Cabueñes arranca a las ocho de la mañana y, cuando tienen guardia, trabajan hasta las ocho de la mañana del día siguiente. "Eso no puede seguir así. Es poco razonable, ya que en todas esas horas estás tomando decisiones constantemente sobre la salud de las personas", expresa esta profesional gijonesa. "Cuando estamos 24 horas trabajando, está claro que el cansancio nos va repercutiendo. Nos preocupa que eso siga así y que la población se vea afectada", remarca.

Horas no computadas

Además, Amigo también se pone el foco en que "las horas de guardia no computan como trabajo efectivo". "No están dentro de nuestro horario anual de jornada, sino que se reconocen como a mayores. Hay un saco infinito de horas que podemos hacer por las necesidades del servicio y esa es una de las grandes diferencias si comparamos a los médicos y facultativos con otros compañeros sanitarios", lamenta esta pediatra "de vocación", que anima a seguir alzando la voz para que las futuras generaciones de médicos puedan contar con mejores condiciones con las que se eviten jornadas tan extensas.