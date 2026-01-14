Cultura quiere tener ya un director de la Filmoteca vinculado a la Laboral

El huevo será antes que la gallina y de él saldrá un director de la Filmoteca de Asturias que diseñe ese nuevo órgano, todavía sin constituir pero previsto en la nueva ley de Cultura. La consejería de Cultura ha encontrado una fórmula para agilizar la puesta en marcha de la nueva Filmoteca regional apoyándose en algunas entidades ya en funcionamiento y que hoy dependen de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias y gravitan en torno a Laboral.

Según ha podido saber este periódico, los planes de Cultura pasan por crear ya ese puesto de director, para no tener que retrasar todo el proceso a la aprobación de la Ley de Cultura. La persona que obtenga ese puesto se encargaría de coordinar elementos que llevan años funcionando, como Laboral Cinemateca, la Cinemateca ambulante o la Film Comission, y diseñaría, además, la nueva Filmoteca de Asturias.

En Cultura ya han analizado varios modelos y aunque parece que la sede de la nueva Filmoteca estaría, por tanto, en Gijón, en la Laboral, plantean que sea un órgano con varias sedes y que ocupe, así, la mayor parte del territorio. Con una sede principal, otras sedes secundarias y circuitos de exhibición como los que ya funcionan, el Principado busca extender su programa a todos los concejos.

La consejería considera que esta fórmula de poner a una persona al frente de una estructura embrionaria será más eficaz de cara a crear un nuevo órgano, como será la Filmoteca de Asturias, que responda a las necesidades y los recursos reales.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, junto a Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio, se reunió ayer con las cuatro principales entidades culturales de Gijón para abordar esta nueva hoja de ruta. Una cita que se celebró en la propia Laboral y que surgió a petición de las invitadas, que llevaban un tiempo inquietas ante el temor de que la ausencia de avances conocidos supusiese un parón en el proyecto. Estas entidades, Ateneo Obrero, Ateneo Jovellanos, Sociedad Cultural Gijonesa y Sociedad Cultural Gesto, son las mismas que abanderaron en la primavera de 2024 la idea de que Gijón, por su relación con la cultura y el cine, fuese la sede de una filmoteca por entonces recién anunciada. "Nos habíamos posicionado públicamente y estábamos a la espera de tener algún tipo de seguimiento. Nos han explicado que sí que han estado avanzando y que se podrían crear las primeras plazas de lo que sería el germen de la filmoteca y ha sido una reunión positiva. Nos gustaría que todo fuese más rápido, pero también entendemos que estas cosas llevan su tiempo", explicaban ayer representantes de las entidades implicadas.

"Sin localismos"

Como es evidente, el tejido cultural gijonés avala que la Laboral se postule como sede principal. "Es lo razonable; es el sitio que ya hoy reúne las condiciones de cuestión más orgánica que permiten su puesta en marcha. Todo ello independientemente de que puedan surgir convenios con otros ayuntamientos y que se pueda atender al resto del territorio", explican desde las entidades, que insisten en que su reivindicación de Gijón como sede "nunca tuvo nada que ver con localismos" sino con que en la ciudad existen ya "los mimbres necesarios" para albergar una filmoteca regional que pueda dialogar con el sector audiovisual local y el Festival de Cine, entre otros. Ayer, de hecho, se barajó la idea de que el fallecido José Luis Cienfuegos, histórico impulsor del Festival, pudiese dar nombre a la futura Filmoteca de Asturias.