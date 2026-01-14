Gijón estrecha lazos con Argentina gracias a su Museo del Ferrocarril

Gijón estrecha lazos con Argentina. Una delegación del Museo “Juan Murray” de la ciudad de Funes (Santa Fe, Argentina), una instalación dedicada al Ferrocarril, está realizando una visita a la capital marítima del Principado "en el marco de las actividades de colaboración e intercambio de experiencias que se llevan a cabo entre este equipamiento argentino y la red de museos de Gijón, concretamente, el Museo del Ferrocarril de Asturias". "Se ha planteado consolidar la relación de colaboración entre estos dos museos, ya iniciada hace una década, con diversas actividades comunes que harán hincapié en la importancia que ambos equipamientos otorgan a su relación con el territorio que los alberga y la gente a la que se dirigen, centradas en diversas actuaciones de difusión", señalan desde el área de Cultura.

La delegación argentina está encabezada por la directora del Museo "Juan Murray", Jesica Savino, que ha sido recibida por la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, la forista Montserrat López Moro; el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos; junto con el director del Museo del Ferrocarril, Javier Fernández.

El Museo Ferroviario y de la Ciudad de Funes "Juan Murray", dependiente del municipio de Funes, se inauguró en el año 2007. Es un espacio creado para relatar los orígenes y la evolución de la ciudad en dos núcleos. El primero hace referencia a la fundación de la ciudad en 1875, a su desarrollo y al cambio que experimentó durante el siglo XX cuando comenzaron a lotearse las tierras cercanas al casco urbano, transformando las antiguas áreas agrícolas en zonas residenciales.

El segundo, expone los antecedentes de la locomotora a vapor y su evolución ligada al desarrollo del ferrocarril como medio de comunicación y transporte a nivel mundial, ofreciendo además una reseña histórica del ferrocarril en Argentina y del estrecho vínculo de este con nuestra ciudad.