Gijón planta cara a los coches en áreas peatonales y creará más plataformas únicas en este mítico barrio de la ciudad

El Ayuntamiento no solo plantará cara a los coches que invadan los espacios reservados a los viandantes en calles exclusivamente peatonales o de plataforma única. También seguirá apostando por este tipo de vías con nuevas actuaciones en Cimavilla. Dos compromisos a los que dio voz en el Pleno el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria.

En el primer caso compartiendo con la edil de Podemos, Olaya Suárez, la "preocupación de comportamientos incívicos en este tipo de calles y hablamos de Travesía del Convento, San Antonio o Santa Elena", explicó el forista, y la mayoría de las medidas apuntadas en su proposición plenaria por la portavoz de la formación morada.

Excepto una: incorporar controles de acceso para garantizar que solo los vehículos autorizados pasen por las calles restringidas al tráfico. "Las plataformas únicas no restringen el tráfico", argumentó Villoria para justificar un no que salió adelante gracias al voto de calidad de la Alcaldesa ya que la falta del edil forista de Tráfico, Pelayo Barcia, y el apoyo compartido de Vox y los tres partidos de la izquierda generaron un empate en esa votación.

"La vida no se hace sentado a un volante"

¿En qué se concreta entonces el mandato plenario? Pues, para empezar, en mejorar la señalización, intensificar la vigilancia policial y ser estrictos con las sanciones a los coches mal aparcados y en colocar elementos de mobiliario urbano que se lo hagan imposible, En concreto, ya se está diseñando un modelo de jardineras de "dimensiones adecuadas".

Pero también en planificar nuevas peatonalizaciones y desarrollar un programa piloto de cierres temporales de calles al tráfico en fines de semana o festivos. "Tenemos que conseguir que se respete la ley y se respeten los espacios peatonales y de convivencia. La vida no se hace sentado a un volante", remarcó Suárez como proponente de la iniciativa.

En canto a proyectos en marcha, Villoria destacó que están en fase de redacción los de plataforma única de las calles de Oscar Olavarría, Artillería y Honesto Batalón, que "mejorarán notablemente la movilidad peatonal en Cimavilla" con la idea de poder financiarlos este mismo 2026 con una modificación presupuestaria. O ya dejarlo para 2027. Actuaciones similares en otras calles del barrio tendrán que esperar a que acabe la obra de Tabacalera.

Mejoras en el barrio del Carmen

Este anuncio del gobierno local llega después de conocerse una serie de mejoras en las calles que están alrededor del barrio del Carmen. En concreto, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, se remozará en las próximas semanas con una reforma valorada en 101.285 euros y con la que se pretende atajar "el mal estado por agotamiento" del asfalto, que presenta "blandones y hundimientos" que se achacan al tránsito "continuado de vehículos y autobuses".