Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: "Sentí una explosión"

Susto en Gijón a última hora de la tarde por un coche en marcha que fue pasto de las llamas en el entorno de El Humedal. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios tuvo que ser movilizado de urgencia sobre las ocho de la tarde para sofocar un incendio generado en la parte delantera del citado vehículo, marca Mercedes. El conductor, un joven, se encontraba dentro del turismo cuando este empezó a humear. Minutos después, una gran llama empezó a salir del capó. "Noté como una explosión en el motor de inyección y salí corriendo porque sabía que el coche podía incendiarse y explotar por la gasolina", explicó el afectado, que salió ileso.

Alarma en Gijón por un coche ardiendo en la plaza del Humedal (en imágenes) / Marcos León / Lne

El incendio generó en un enorme revuelo en la zona. No solo por las llamas, que llegaron a alcanzar varios metros de altura sino por la densa humareda que generó. El coche afectado circulaba desde la calle Sanz Crespo para incorporarse a la calle Palacio Valdés. Fue justo a la altura del cruce entre ambas vías cuando sucedió todo. Según explicó el dueño del coche, este sintió una leve explosión y decidió abandonarlo. La decisión fue acertada porque el vehículo se incendió y quedó severamente afectado.

Cortes de calles y problemas con el tráfico

Los Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos. También acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. No hubo que lamentar más que los daños materiales. Los agentes tuvieron que cortar el tráfico. Lógicamente, la incorporación a la calle Palacio Valdés desde Sanz Crespo quedó cortada porque el coche bloqueaba esta parte de la vía. Además, durante el tiempo que duró la intervención no se permitía girar desde la calle Pedro Duro hasta Palacio Valdés.

El incidente generó, por tanto, algunas retenciones de tráfico. Si bien, pese a ser una hora que se puede considerar de mucho movimiento por la gente que regresa a su hogar tras la jornada laboral vespertina, la labor de los agentes de la Policía Nacional y de la Local fue clave y abrieron el tránsito en cuanto fue posible. Ello ayudó a minimizar las retenciones. Los bomberos sofocaron el fuego empleando una manguera y bombeando agua sobre el capó del coche, en la zona del motor.

Un coche comprado hacía poco

El fuego quedó rápidamente sofocado y fue entonces cuando los agentes de la Policía Local hablaron con el conductor. Este explicó que había adquirido el coche, de gasolina, hacía poco. Él mismo se encargó de avisar a la grúa para poder retirar el coche, el cual quedó severamente dañado y probablemente inservible. Si bien, pese a lo aparatoso de lo sucedido, no hubo que lamentar ningún tipo de daño personal.

Sucesos así no son frecuentes en Gijón, si bien hay precedentes parecidos. El más llamativo se produjo hace dos años en la calle Marqués de Casa Valdés cuando dos turismos quedaron reducidos a chatarra. Si bien, ese asunto se debió a un fuego en un contenedor próximo por haber tirado en el mismo restos de la fiesta de "la velita", una celebración típica de Colombia.