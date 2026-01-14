Una infraestructura "pionera" y única en España: así es la red privada 5G que ya da cobertura al campus universitario de Gijón

Una infraestructura tecnológica "pionera" y clave para impulsar la investigación, la docencia y formación de talento y la transferencia hacia las empresas. Así es la red privada 5G de última generación que ofrece cobertura completa al Campus universitario gijonés y "coloca a la Universidad de Oviedo en una posición privilegiada", reivindicó Ignacio Villaverde, rector de la institución académica, durante la puesta de largo de la red, desplegada por Teltronic y que facilitará proyectos en áreas como el 6G, el "internet de las cosas", la robótica o los vehículos autónomos.

"Esto es un paso de gigante más que sigue colocando a la Universidad y a la comunidad en la vanguardia", sostuvo Ignacio Villaverde al hilo de una infraestructura única en España, pues está abierta a todos los grupos del campus. Hay redes similares en otras universidades del país, pero para uso exclusivo de determinados grupos de investigación. El proyecto, gestionado por la Cátedra Thin5G y financiado con los fondos europeos "NextGeneration", supuso una inversión de 520.000 euros. El rector calificó la nueva red como "un salto cualitativo". "Nos permitirá formar mejor a nuestro estudiantado, impulsar la investigación en tecnologías emergentes y colaborar estrechamente con la industria para afrontar los retos de la digitalización", subrayó.

La red funciona en modo "stand alone", es decir, sin necesidad de emplear una red 4G como soporte, y cuenta con la capacidad de uso de las frecuencias denominadas milimétricas, muy elevadas, que permiten dotar a la infraestructura de altas velocidades y bajas latencias. Los grupos universitarios, por tanto, podrán gozar de un absoluto control sobre la red, lo cual facilita profundizar en su uso investigador, docente y de transferencia. "Esta tecnología está disponible únicamente en laboratorios muy específicos", aseguró Rafael González Ayestarán, director de la Cátedra Thin5G, nacida en 2021 y que coordinará las actividades de la red. En el grupo se han formado estos años 40 alumnos y 60 empresas y entidades han buscado asesoramiento. "Es un referente internacional", encomió Ignacio Villaverde.

"Un lujo desde el punto de vista de la innovación"

"Será un impulso decisivo para avanzar en la incorporación de tecnologías inteligentes en nuestro tejido productivo", ensalzó sobre la red 5G Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, que resaltó la Cátedra Thin5G como "un activo muy importante". En ese sentido, Sánchez destacó que la infraestructura "es todo un lujo desde el punto de vista de la innovación, de los desarrollos tecnológicos y de la formación", antes de añadir que "estamos muy contentos de ver el resultado de este proyecto y también de ver cómo las empresas poco a poco se van acercando y van visibilizando el campus de Gijón".

El equipamiento instalado en la azotea de Marina Civil. / Ángel González

Rafael González Ayestarán apuntó que la nueva tecnología brinda "una cantidad de aplicaciones casi inagotable". Mencionó las aportaciones a la industria y a la sociedad, como "la capacidad de tener miles de dispositivos conectados de manera simultánea sin ese efecto que tanto sufrimos cuando nos conectamos todos a la vez a una red de telefonía móvil". "Eso abre la puerta a las famosas 'Smart Cities'", afirmó González Ayestarán, que asimismo manifestó que otras aplicaciones interesantes pueden desarrollarse en sectores como la agroganadería, la seguridad o la domótica.

Dos estaciones base y proyectos ya en marcha

La red cuenta con dos estaciones base. Una se ubica en el laboratorio 5G de la Escuela Politécnica de Ingeniería y la otra, en la azotea de la Escuela de Marina Civil. "Esta está diseñada para dar cobertura completa a todo el campus de Gijón, a la zona exterior; la aspiración que teníamos desde el inicio era convertir el campus en un laboratorio de pruebas completo", enfatizó el director de la Cátedra Thin5G.

La nueva infraestructura ya ha empezado a utilizarse en proyectos desarrollados en el Grupo de Teoría de la Señal y Comunicaciones y se integrará en titulaciones de grado y máster vinculadas a las Telecomunicaciones, la Ingeniería y la Industria Digital. Otra ventaja implica a la industria, pues empresas asturianas podrán usar la red para probar, validar y demostrar soluciones basadas en 5G antes de su despliegue comercial y así reducir riesgos tecnológicos, aumentar su competitividad, acelerar procesos de digitalización o desarrollar nuevos productos.