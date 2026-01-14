Laboral Centro de Arte se reconcilia con su pasado y con su futuro: "Que vuelva a ser el centro de arte que nació como uno de los principales de España", reclama su directora, Semíramis González

Laboral Centro de Arte presentó este miércoles su programa anual con la sensación y la decisión de estar inaugurando una nueva era. Para su nueva directora desde julio, Semíramis González, la rueda de prensa suponía una declaración pública de intenciones tejidas durante estos meses y apenas puestas en práctica todavía, y quizá por ese motivo quiso hacerse acompañar del mayor número de socios y colaboradores posibles y hacerlos posar en una foto de familia. La cantidad y cualidad de gente presente, tratándose de una presentación de Laboral a las once de la mañana no pasó desapercibida para nadie, tampoco para el Director General de Cultura del Principado, Pablo León, que admitió su sorpresa y contento nada más empezar el acto: “Impresiona ver a tanta gente tan interesante como vosotros y vosotras”, lanzó.

Entre el público, efectivamente, había programadores de Gijón y de Oviedo, dueñas de galerías, cargos directivos de la Escuela de Arte de Oviedo, responsables del Ayuntamiento de Gijón, escritoras, los jefes del FICX, músicos, comisarios, performers… Una muestra variada y ampliada para evidenciar esa “nueva etapa” de la que habló la directora con la mirada puesta en el futuro pero apelando al espíritu de los añorados primeros años del equipamiento. “Que vuelva a ser”, pidió Semíramis, “el centro que nació como uno de los principales de arte contemporáneo a nivel nacional”.

Para lograr regresar a esa privilegiada casilla de salida después de años de mucho vaivén, la nueva directora no es que renuncie al pasado. El programa de 2026 da continuidad a muchos programas puestos en marcha por el anterior equipo y González insistió en que “todo lo que es interesante tiene que seguir funcionando”. Pero sí amplifica las conexiones del centro a todos los niveles con muchas alianzas. Desde lo más próximo, hay más colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, incorporando, por ejemplo, a los artistas de las residencias de Palacio en una de las exposiciones colectivas de este año. Con la Autoridad Portuaria de Gijón, que colabora en nuevas residencias de producción y en un taller del fotógrafo Jose Manuel Ballester. Con la Escuela de Arte de Oviedo, cuyos alumnos podrán hacer prácticas en los talleres de fabricación digital electrónica fabLAB. Con la Universidad de Oviedo, que colaborará en la organización de un curso académico. Con nuevas instituciones nacionales como la New Art Foundation de Reus, que en el marco de un programa de colaboración a tres años cederá este 2026 a Laboral para su exposición la histórica pieza de videoarte M3X3 que la artista Analivia Cordeiro realizó en 1973, con la que en el centro de Gijón se activa un nuevo programa de obra invitada que de forma continuada exhibirá piezas únicas. Con el espacio CentroCentro de Cibeles (Madrid) con el que este año se coproduce la retrospectiva sobre Avelino Salas “La Tempestad”. Y con similares acuerdos que incluyen al Reina Sofía, al Thyssen, Tabacalera de Madrid o al iMal de Bruselas.

El impulso internacional, uno de los grandes fuertes de Laboral Centro de Arte, también se potencia, con la participación del centro en proyectos de Europa Creativa, tales como EMPA Extended y Eruopean Hybrid Intelligence.

En su largo repaso por todas las actividades que se van a desarrollar este año, también fuera del centro, Semíramis González incluyó un repaso a las próximas exposiciones, que incluyen “De rerum natura”, comisariada por el equipo La Rectoral y con una selección de artistas residentes, “Las sociedad automática” de Félix Luque, una muestra basada en las rutas urbanas de David Alonso, o los proyectos que se insertan en los nuevos programas europeos.

Semíramis Gonzalez también puso el acento en la comunicación. Ella misma, anunció, hará visitas comentadas al centro, porque, defendió, “Laboral se tiene que contar, nos tenemos que contar, tenemos que enseñarnos, y solo así cualquiera podrá entender qué es lo que hacemos en este centro”.

Pablo León celebró el contenido de todo el programa que se va a desplegar este año por su vinculación con temáticas cruciales como la tecnología, la mujer artista, el debate sobre los derechos humanos. Celebró la forma en que Laboral Centro de Arte se afianza en Europa (“y no es mera palabrería”, subrayó) y sacó pecho por el incremento de más del 17% en la aportación de la Consejería de Cultura, que “por primera vez en muchísimos años supera el millón de euros” y que destinará medio millón de euros a la recuperación del antiguo estudio de grabación de audio y vídeo que había en el centro, equipamiento muy celebrado y utilizado por los artistas asturianos en aquellos primeros años y hoy inutilizado. Quizá esa cabina, otra vez puesta a punto, pueda servir de metáfora de la reconciliación con su pasado y su futuro que Laboral Centro de Arte y Creación Industrial ensayará de la mano de Semíramis González para este año 2026.