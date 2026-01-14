¿Cuánto le cuesta a los gijoneses limpiar las pintadas de las calles? Una cifra que no para de subir cada año
Emulsa, con personal propio y del Plan de Empleo, supera las mil actuaciones y aumenta las horas de trabajo y la superficie cubierta
Emulsa se puso el mono de trabajo durante 2025 para combatir las pintadas callejeras. El personal de la empresa municipal llevó a cabo el pasado año 790 actuaciones de limpieza, que sumaron 953 horas de trabajo efectivo para cubrir una superficie de 4.649 metros cuadrados. Las cifras, eso sí, aumentan considerablemente al tener en cuenta la aportación del personal del Plan de Empleo. Juntando ambas partes, Emulsa ejecutó 1.044 actuaciones, por las 948 de 2024 (también con un Plan de Empleo en marcha), con un total de 3.394 horas de trabajo por las 1.943 de 2024.
"Creemos que Emulsa, a requerimiento de los vecinos, debe ayudar a mantener en las mejores condiciones posibles de limpieza y ornato público las fachadas de los inmuebles que son visibles desde la vía pública", reivindica Rodrigo Pintueles, edil popular de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente de la empresa.
Mayor extensión de terreno a limpiar
La ampliación de la superficie abordada fue notoria. De los 9.165 metros cuadrados de 2024 a los 13.639 de 2025. "Cada año hemos ido incrementando el personal y el número de horas de trabajo dedicadas a estas tareas", declara Rodrigo Pintueles, que recalca que, en ese sentido, "los gijoneses estamos pagando una elevadísima factura por la falta de civismo de unos pocos".
Y ofrece datos. "Cada año, Emulsa se ve obligada a destinar más de 100.000 euros de su presupuesto anual a la eliminación de pintadas vandálicas", asevera el concejal popular, que apunta que esta inversión supone "un gasto perfectamente evitable pero necesario ante estas conductas inaceptables, reiteradas y constantes en demasiados puntos de la ciudad".
Materiales concretos para evitar daños
Desde Emulsa transmiten que los trabajos para "borrar" esas pintadas ponen de manifiesto "tanto el compromiso de la empresa municipal con la imagen de Gijón como la persistencia de un problema de vandalismo urbano que no se frena sin mayores niveles de seguridad ciudadana y medidas disuasorias eficaces". El mayor número de intervenciones obedece, en parte, a la puesta en marcha de un modelo de solicitud y autorización para actuar en fachadas de titularidar privada.
Emulsa, asimismo, actúa en aquellas fachadas visibles desde la acera principal, "siempre que el material permita la limpieza sin provocar daños". No obstante, por motivos de seguridad y prevención de riesgos laborales, la empresa no realiza trabajos en altura y también quedan excluidas de estas actuaciones zonas como entradas de garajes, portones metálicos, cuadros eléctricos, murales o monumentos catalogados.
Bronca política sobre la limpieza en los colegios
El edil socialista José Ramón Tuero se apoyó ayer en responsables de centros educativos y trabajadores del servicio de colegios de Emulsa para denunciar que se están dejando de hacer trabajos de limpieza en instalaciones educativas –desde limpiezas de patios o cristales a labores de mantenimiento en general– por falta de personal al no cubrirse bajas ni ausencias. Una denuncia a la que no tardó en dar respuesta el popular Rodrigo Pintueles, como presidente de la empresa.
Para Tuero se está ante un "un ejemplo más de la deplorable gestión de la derecha al frente de una empresa pública. Hunden todo aquello que tenga que ver con los servicios públicos porque no creen en ellos" y exigió a "Pintueles y su gerente que se pongan a trabajar y solucionen esta situación antes de que el conflicto suba de nivel". Para Pintueles se está ante otra muestra de que "en todo lo que concierte a Emulsa este concejal socialista tergiversa, manipula, falsifica o engaña. Bajo la aparente preocupación por los servicios públicos solo se esconde un farsante sin ningún tipo de respeto por la verdad tratando de sacar réditos políticos agitando prejuicios ideológicos". El actual presidente de Emulsa aseguró que ahora mismo la plantilla media del servicio es de 148 personas frene a las 131 de la etapa del PSOE.
