¿Cuánto le cuesta a los gijoneses limpiar las pintadas de las calles? Una cifra que no para de subir cada año

Emulsa se puso el mono de trabajo durante 2025 para combatir las pintadas callejeras. El personal de la empresa municipal llevó a cabo el pasado año 790 actuaciones de limpieza, que sumaron 953 horas de trabajo efectivo para cubrir una superficie de 4.649 metros cuadrados. Las cifras, eso sí, aumentan considerablemente al tener en cuenta la aportación del personal del Plan de Empleo. Juntando ambas partes, Emulsa ejecutó 1.044 actuaciones, por las 948 de 2024 (también con un Plan de Empleo en marcha), con un total de 3.394 horas de trabajo por las 1.943 de 2024.

"Creemos que Emulsa, a requerimiento de los vecinos, debe ayudar a mantener en las mejores condiciones posibles de limpieza y ornato público las fachadas de los inmuebles que son visibles desde la vía pública", reivindica Rodrigo Pintueles, edil popular de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente de la empresa.

Mayor extensión de terreno a limpiar

La ampliación de la superficie abordada fue notoria. De los 9.165 metros cuadrados de 2024 a los 13.639 de 2025. "Cada año hemos ido incrementando el personal y el número de horas de trabajo dedicadas a estas tareas", declara Rodrigo Pintueles, que recalca que, en ese sentido, "los gijoneses estamos pagando una elevadísima factura por la falta de civismo de unos pocos".

Y ofrece datos. "Cada año, Emulsa se ve obligada a destinar más de 100.000 euros de su presupuesto anual a la eliminación de pintadas vandálicas", asevera el concejal popular, que apunta que esta inversión supone "un gasto perfectamente evitable pero necesario ante estas conductas inaceptables, reiteradas y constantes en demasiados puntos de la ciudad".

Materiales concretos para evitar daños

Desde Emulsa transmiten que los trabajos para "borrar" esas pintadas ponen de manifiesto "tanto el compromiso de la empresa municipal con la imagen de Gijón como la persistencia de un problema de vandalismo urbano que no se frena sin mayores niveles de seguridad ciudadana y medidas disuasorias eficaces". El mayor número de intervenciones obedece, en parte, a la puesta en marcha de un modelo de solicitud y autorización para actuar en fachadas de titularidar privada.

Emulsa, asimismo, actúa en aquellas fachadas visibles desde la acera principal, "siempre que el material permita la limpieza sin provocar daños". No obstante, por motivos de seguridad y prevención de riesgos laborales, la empresa no realiza trabajos en altura y también quedan excluidas de estas actuaciones zonas como entradas de garajes, portones metálicos, cuadros eléctricos, murales o monumentos catalogados.