Lee Fields, leyenda viva del soul de New Jersey, el día 24 en Gijón
Ch. N.
Oviedo
El concierto del cantante Lee Fields, leyenda viva del soul afincado en New Jersey, previsto inicialmente para la sala de Kuivi Almacenes, en Oviedo, se ha desplazado al Teatro Albéniz de Gijón, informa la organización. Será el sábado 24 de enero a las 21.00 horas (entrada anticipada 25€ + gastos).
Nacido en Carolina del Norte en 1959, se mudó con 17 años a Nueva York inspirado por la música y el arte de James Brown, al que siguió tan cerca en los inicios de su carrera que se ganó el sobrenombre de "Little J.B.". Con una actividad intermitente desde los setenta, el hip hop, los devotos del rare groove y el soul revival le dieron una nueva oportunidad desde los noventa para relanzar su carrera.
