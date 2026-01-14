La residencia de estudiantes de Gijón ya está más cerca de convertirse en una realidad: "Esperamos que sea competida"
"Una licitación de estas características puede llevar en condiciones normales dos o tres meses", afirma el rector, Ignacio Villaverde, sobre un proyecto cuyo plan especial está a la espera de aprobación en el Pleno
El plan de la Universidad de Oviedo para la llegada de la residencia de estudiantes a Gijón prosigue. La intención, licitar la construcción y explotación del complejo (que se ubicará en la explanada junto a la Escuela de Marina Civil) durante este 2026.
Así lo comunicó este miércoles el rector, Ignacio Villaverde, que remarcó que un paso previo, y crucial, es la aprobación del plan especial en el Pleno del Ayuntamiento. La institución académica había realizado modificaciones en el proyecto a partir del informe preliminar de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).
"Hemos trabajado en paralelo los pliegos para, en el momento que se apruebe, lanzar a la mayor brevedad posible la licitación", señaló Ignacio Villaverde, que adelantó que "una licitación de estas características puede llevar en condiciones normales dos o tres meses".
Con matices. "Esperamos que sea algo competido y descarto algún tipo de impugnación y se retrase otro par de meses por los recursos de los licitadores", sostuvo el rector al hilo de una residencia, configurada como un hotel de tres estrellas, cuya previsión es que acoja unas 350 camas, con 100 habitaciones dobles y otras 150 individuales.
La perseguida cesión de viales, encarrilada
Respecto a la cesión de viales del campus gijonés al Consistorio, Ignacio Villaverde apuntó que ya ha pasado por los órganos de gobierno y que está formalizada y comunicada al gobierno local. "Esperamos que se inicien las obras de reasfaltado y acondicionamiento de la calle Blasco Garay cuanto antes, que nos hace mucha falta", declaró Villaverde durante la puesta de largo de una red privada 5G de última generación que brinda cobertura completa al Campus de Gijón, con una estación base en la Escuela Politécnica de Ingeniería y otra en Marina Civil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo