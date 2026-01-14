Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

La residencia de estudiantes de Gijón ya está más cerca de convertirse en una realidad: "Esperamos que sea competida"

"Una licitación de estas características puede llevar en condiciones normales dos o tres meses", afirma el rector, Ignacio Villaverde, sobre un proyecto cuyo plan especial está a la espera de aprobación en el Pleno

Terrenos junto a la escuela universitaria de marina civil.

Terrenos junto a la escuela universitaria de marina civil. / Ángel González

Sergio García

El plan de la Universidad de Oviedo para la llegada de la residencia de estudiantes a Gijón prosigue. La intención, licitar la construcción y explotación del complejo (que se ubicará en la explanada junto a la Escuela de Marina Civil) durante este 2026.

Así lo comunicó este miércoles el rector, Ignacio Villaverde, que remarcó que un paso previo, y crucial, es la aprobación del plan especial en el Pleno del Ayuntamiento. La institución académica había realizado modificaciones en el proyecto a partir del informe preliminar de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

La visita del rector al Campus de Gijón, en imágenes

La visita del rector al Campus de Gijón, en imágenes

Ver galería

La visita del rector al Campus de Gijón, en imágenes / Ángel González

"Hemos trabajado en paralelo los pliegos para, en el momento que se apruebe, lanzar a la mayor brevedad posible la licitación", señaló Ignacio Villaverde, que adelantó que "una licitación de estas características puede llevar en condiciones normales dos o tres meses".

Con matices. "Esperamos que sea algo competido y descarto algún tipo de impugnación y se retrase otro par de meses por los recursos de los licitadores", sostuvo el rector al hilo de una residencia, configurada como un hotel de tres estrellas, cuya previsión es que acoja unas 350 camas, con 100 habitaciones dobles y otras 150 individuales.

La perseguida cesión de viales, encarrilada

Respecto a la cesión de viales del campus gijonés al Consistorio, Ignacio Villaverde apuntó que ya ha pasado por los órganos de gobierno y que está formalizada y comunicada al gobierno local. "Esperamos que se inicien las obras de reasfaltado y acondicionamiento de la calle Blasco Garay cuanto antes, que nos hace mucha falta", declaró Villaverde durante la puesta de largo de una red privada 5G de última generación que brinda cobertura completa al Campus de Gijón, con una estación base en la Escuela Politécnica de Ingeniería y otra en Marina Civil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  2. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  7. La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
  8. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo

Cristina Amigo, pediatra de Gijón en el Hospital de Cabueñes: "Aunque siempre intentamos estar al 100%, el estado de ánimo cambia cuando acumulas 24 horas de guardia"

Cristina Amigo, pediatra de Gijón en el Hospital de Cabueñes: "Aunque siempre intentamos estar al 100%, el estado de ánimo cambia cuando acumulas 24 horas de guardia"

Los acusados de robar casas en Gijón aprovechando que era Nochebuena: "Estaba cerca de Francia esquiando con unos amigos”

Los acusados de robar casas en Gijón aprovechando que era Nochebuena: "Estaba cerca de Francia esquiando con unos amigos”

La residencia de estudiantes de Gijón ya está más cerca de convertirse en una realidad: "Esperamos que sea competida"

La residencia de estudiantes de Gijón ya está más cerca de convertirse en una realidad: "Esperamos que sea competida"

Gijón estrecha lazos con Argentina gracias a su Museo del Ferrocarril

Gijón estrecha lazos con Argentina gracias a su Museo del Ferrocarril

César Nozal, agente inmobiliario: "La revisión de contratos de alquiler afectará este año a unas 6.000 familias"

César Nozal, agente inmobiliario: "La revisión de contratos de alquiler afectará este año a unas 6.000 familias"

Lee Fields, leyenda viva del soul de New Jersey, el día 24 en Gijón

Cultura quiere tener ya un director de la Filmoteca vinculado a la Laboral

Cultura quiere tener ya un director de la Filmoteca vinculado a la Laboral

Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: "Será una gran oportunidad"

Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: "Será una gran oportunidad"
Tracking Pixel Contents