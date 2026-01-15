Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un alivio al "calvario" de aparcar en el Hospital de Cabueñes de Gijón: la condición para estrenar un nuevo aparcamiento

El nuevo parking temporal de 3.105 metros cuadrados y para más de cien plazas, se está acondicionando con zahorra compactada

Así avanzan los trabajos para habilitar un nuevo parking en Cabueñes

Ángel González

Manuel Castro

Gijón

La obra de acondicionamiento de un nuevo aparcamiento para el Hospital de Cabueñes, de carácter provisional, estará concluida el próximo lunes por la tarde, siempre que no se produzcan fuertes lluvias en este tiempo, circunstancia que acarrearía retrasos en los trabajos.

Estos trabajos, que está ejecutando la empresa Tamer Construcciones, consisten básicamente en la extensión y compactación de zahorra. La superficie que se está acondicionando es una parcela cedida temporalmente por el Ayuntamiento de Gijón al Principado, cuya superficie es de 3.105 metros cuadrados, próxima al tanatorio de Cabueñes.

Trabajos de acondicionamiento del parking provisional.

Trabajos de acondicionamiento del parking provisional. / Ángel González

El número de plazas disponibles con este aparcamiento provisional aún no se ha concretado, si bien la consejera de Salud, Soledad Saavedra, ha señalado que superará el centenar.

Cuanto antes

La intención de la Consejería de Salud es poner el nuevo aparcamiento a disposición de los usuarios cuanto antes. La obra pendiente es concluir la extensión y compactado de zahorra en una parte de la parcela y el perfeccionamiento de las orillas del aparcamiento.

Este aparcamiento provisional contribuirá a paliar las dificultades de pacientes, sus familiares y los profesionales sanitarios para encontrar aparcamiento en el entorno del principal centro sanitario gijonés. El proyecto de ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes contempla un futuro aparcamiento definitivo.

