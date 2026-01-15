Amianto: calendario de retirada e información, pero sin subvenciones

El plan municipal para favorecer la retirada del amianto de las edificaciones privadas de la ciudad, como marca la ley, tendrá un calendario y campaña informativa pero no ayudas directas a vecinos y empresas. Ese fue el acuerdo del Pleno tras salir adelante por unanimidad dos de las tres medidas que proponía el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, en su iniciativa. La tercera medida fue tumbada por el rechazo compartido de Foro, PP, Vox y el edil no adscrito.

"El amianto es un problema invisible de salud pública que en Gijón se ha visibilidad gracias al censo de instalaciones afectadas realizado por Medio Ambiente", explicó Suárez Llana. Un censo con más de 6.500 referencias, como recordó el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, para fijar la complejidad de notificar su situación a cada uno de los afectados y fijarles una fecha de retirada. "De nada serviría dictar miles de órdenes de ejecución si luego no se ejecutan", remató.

El edil forista adelantó que está en estudio hacer notificaciones en los casos de mayor peligrosidad o que afecten a la población más vulnerable, apoyarse en inspecciones periódicas y reforzar la vigilancia de los edificios más antiguos para imponer la retirada del amianto donde el material pueda empezar a deteriorarse y condicionar la obtención de licencias a la retirada del amianto. El gobierno acabó asumiendo calendarizar la retirada, aunque explicando de antemano que las prioridades que exigía IU afectan al 90% del total de los afectados y que no hay fecha obligatoria de retirada. La normativa europea coloca 2032 como fecha de referencia.

Dinero para pagar fachadas

Sobre las ayudas, el portavoz del gobierno local explicó que "no están entre nuestras prioridades" y derivó esa acción al Principado, que las incluye de manera adicional en sus ayudas a la rehabilitación energética de edificios.

Fue también el edil de Urbanismo, esta vez en respuesta a una pregunta del socialista Tino Vaquero, quien se encargó de actualizar la deuda pendiente del Ayuntamiento con las comunidades de vecinos por ayudas a la rehabilitación de fachada: 10.003.943 euros en 147 expedientes. Martínez Salvador destacó los 3,4 millones pagados en 2025 y los 6,2 de 2024 frente al loas 3,6 millones "de 2022, el último año del PSOE.

"Aquí están metiendo los barrios degradados y yo hablo de comunidades", le reprochó el socialista afeando al forista. Martínez Salvador aseguró que habrá "una modificación presupuestaria y será importante" para pagar parte de ese dinero pendiente.