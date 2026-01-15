Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cartel entre "la muerte y el renacer" para el Antroxu de Gijón: este es el diseño ganador

El jurado destaca la "creatividad, originalidad e impacto visual" de la obra, a cargo de Rosario Roses Ariza

Un momento del Antroxu del pasado año en Gijón.

Un momento del Antroxu del pasado año en Gijón. / Juan Plaza

Sergio García

El Antroxu de Gijón ya tiene "imagen". "Los sueños de la sardina", obra de Rosario Roses Ariza, es el motivo que inspira el cartel de la cita carnavalera de este año. Los integrantes del jurado, compuesto por profesionales de la imagen y el diseño, la "Sardina" y miembros de la organización, destacaron su "creatividad, originalidad, impacto visual y capacidad para reflejar el espíritu de Gijón y de su Antroxu". "Me voy a sentir muy orgullosa cuando lo vea por la ciudad", afirmó la autora, que recibirá un premio en metálico de 800 euros además de la difusión de la obra en todos los soportes promocionales.

El cartel ganador, llamado &quot;Los sueños de la sardina&quot;.

El cartel ganador, llamado "Los sueños de la sardina". / LNE

"Quería jugar con imágenes y símbolos que representaran otro sentir del Carnaval y de su bonita simbología de la muerte y el renacer; es mi forma de aportar a esta comunidad, tras haberme mudado a Gijón hace muy poco", explicó Rosario Roses. Desde Divertia agradecen el interés de todos los artistas y creadores que han presentado sus trabajos, así como "el apoyo a esta iniciativa que contribuye a una fiesta más participativa". El Antroxu gijonés se celebrará del 13 al 17 de febrero, con un programa de actividades que se dará a conocer en los próximos días.

