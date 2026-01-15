El avance de los trámites del proyecto de la Universidad Europea en Gijón: el Principado promete ser "ágil"

Pasos lentos, pero seguros. El desembarco de la Universidad Europea en Gijón, un proceso muy complejo a nivel de trámites, continúa su avance. El Consejo General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ya ha remitido al Principado un escrito en el que remarca el cambio normativo que supuso el Real Decreto 905/2025 e insta a la Europea a "adaptarse" al nuevo marco jurídico y a aportar la documentación necesaria para que el proyecto sea factible. Se trata, todavía, de una fase incipiente, pues ese Real Decreto, que refuerza los criterios de calidad y excelencia académica, ha modificado sustancialmente el panorama. "Procuramos ser ágiles, pero con rigor", aseveró ayer Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo.

El aterrizaje de la Universidad Europea se enmarca en la ampliación del Parque Científico Tecnológico. Una parcela de La Pecuaria es el lugar elegido para que el centro desarrolle su actividad. El objetivo de la institución pasa por abrir en el curso 2027-2028. Para agilizar los procedimientos, activó hace unos meses la vía para conseguir la licencia como centro adscrito, que se adhirió a la registrada inicialmente, que implica la creación de la Universidad Europea de Asturias, idea más complicada administrativamente al constituirse una institución "nueva" e independiente. No obstante, es esa alternativa la que más ha progresado, mientras que el Principado está "analizando la viabilidad" de la opción del centro adscrito.

La pelota, como quien dice, se halla en el tejado de la Universidad Europea, que debe enviar la documentación oportuna en aras de ajustarse a la nueva normativa. Una vez remitida, el Principado volvería a dirigirse al Ministerio. También tendrá que valorar la propuesta la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Borja Sánchez incidió ayer en que la prioridad para el Ejecutivo es "que las enseñanzas universitarias sean de calidad". "Nos ocupamos de que aquellas propuestas, desde el ámbito privado, que quieran establecerse en Asturias tengan unos estándares de calidad que vienen bien delimitados en el Real Decreto", sostuvo el consejero, que evitó pronunciarse sobre los plazos. "Debemos cuidar siempre el procedimiento; hay que analizar mucha cantidad de información y corroborar que todo esté acorde a la normativa", resaltó. En ese sentido, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, solicitaba hace unas semanas, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, que el Principado "avanzase con la misma celeridad que las otras dos universidades" (en referencia a la Nebrija y la Alfonso X el Sabio, también de carácter privado y que pretenden asentarse en Avilés y Oviedo, respectivamente).

Borja Sánchez reivindicó que el Principado trabaja "de la mano" de la Europea en un proyecto que, de fructificar, supondrá el desembarco de la primera universidad privada en Gijón. El plan es ofrecer formaciones relacionadas "con las áreas de la salud, la empresa y STEAM".