La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" vuelve a hacer las maletas: este es el lejano destino en el que actuarán en una gran cita cultural

Primero fue Nueva York, luego Osaka y ahora... Arabia Saudí. La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" vuelve a hacer las maletas para participar en una cita internacional. Esta vez será durante los "Spanish Days", una cita cultural que arrancó el pasado 12 de enero en la ciudad saudí de Dhahran y que se prolonga hasta el último día de este mes. El evento es una oportunidad para mostrar la cultura española en tierras saudíes en el que se prestará especial atención al flamenco, la zarzuela y a la música tradicional gallega y asturiana. Una delegación de tres músicos viaja el próximo lunes hasta el reino saudí; después se incorporarán otros integrantes de la banda gijonesa, hasta sumar 19, para actuar en la gala de clausura, los días 30 y 31.

"Debemos de ser la banda de música tradicional con más kilómetros en un año. Para nosotros es un gran honor", reconocía ayer el director de la banda, José Luis García Díaz, al hilo de su participación en una cita de tanto postín. Una participación que, como detalla García Díaz, lleva meses cocinándose a fuego lento. "Llevamos meses en funcionamiento preparando todo el operativo. Es un honor porque nos han venido a buscar para ello. Esto consolida nuestra proyección internacional", recalcó ayer el director, emocionado.

Los "Spanish Days" se celebran en el Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial, un centro que también se conoce con el nombre de Ithra. "Servirá para celebrar la unión cultural entre España y Arabia Saudí", explicó Alberto Blasco, director de Línea Cultural Teatral, una de las compañías organizadoras de la cita. Las declaraciones las dio a la agencia de noticias Efe, que participa en la sita saudí con una exposición de 43 fotografías de gran tamaño en las que se refleja "la mezcla de culturas en el territorio español".

García Díaz se cuenta entre los tres músicos que ponen rumbo al país saudí para estar allí este lunes. Le siguen Nel Villanueva y Saturnino Martínez. Los tres son profesores de la Escuela de música tradicional "Villa de Gijón". Saldrán hacia Arabia Saudí justo después de este sábado, tras participar en un concierto en el teatro Jovellanos. En dicho concierto colaborará la banda de gaitas con Carlos Núñez, uno de los gaiteros más grandes del panorama musical, que celebra el 30 aniversario del lanzamiento del disco "A Irmandade das Estrelas".

Los tres músicos participarán durante varios días en diferentes actuaciones en la cita cultural saudí. El plato fuerte será los días 30 y 31 de enero, cuando ya estará presente toda la delegación gijonesa en Oriente Medio. "Hay que prepararse muy bien musical y culturalmente", explica García Díaz. El viaje completa un triplete histórico para la banda de gaitas, que en menos de un año natural ha deleitado con su talento en Nueva York y en Osaka. En Estados Unidos fue en marzo del año pasado en el desfile de San Patricio y en Japón en octubre en el pabellón de España de la Exposición Internacional.