El catedrático Ángel Mato recuerda a Melquíades Álvarez
El catedrático jubilado de Historia de Enseñanza Media y Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo Ángel Mato impartió ayer la conferencia "Un político olvidado, Melquiades Álvarez. Una exposición para su recuperación" en un acto muy concurrido organizado por el Ateneo Jovellanos en la antigua Escuela de Comercio.
