Un "debut" entre abrazos, lloros y alivio familiar: así fue la primera jornada de la nueva escuelina infantil en Gijón

Ilusión por el "debut", abrazos, algún que otro lloro entre los pequeños y alivio entre los padres. De esta guisa fue el estreno de la escuelina de 0 a 3 "Los Nuberinos", ubicada en el colegio Asturias y la primera que abre en Gijón en el marco de la red autonómica, pública y gratuita. El centro, con tres unidades, comienza su andadura con 31 críos matriculados. Muchos de ellos inauguraron este jueves las tres aulas que tiene la escuela, cuya apertura se retrasó más de lo previsto. Las obras ya habían finalizado hace semanas. "Las familias estaban deseando empezar", señaló la directora, Purificación Cid.

La escuelina de 0 a 3 "Los Nuberinos" arranca su andadura en Gijón (en imágenes) / Juan Plaza

"Llevábamos esperando mucho tiempo por esto", confesó Lucía Fernández, madre de la pequeña Marina Valdés. Residentes en Laviada, el colegio Asturias les queda a tiro de piedra. "La escuelina está muy guapa y tuvimos un recibimiento muy cálido", agradeció Fernández, que destacó la importancia de este recurso tanto para la conciliación como por la "labor educativa" que ejerce el personal, compuesto por una directora y seis técnicas de educación infantil (TEI). La fecha de apertura es un tema que había traído de cabeza a las familias. En ese sentido, la consejera de Educación, Eva Ledo, aseguró en octubre que la idea era abrir "en la primera quincena de noviembre". Los plazos, finalmente, se dilataron.

Telmo Álvarez, de dos años, ya se conocía la escuelina tras haber estado en las entrevistas previas. "Entró corriendo a su clase y sin mirar para mí", bromeaba su madre, Carla Arias, que encomió la gratuidad de la escuela, que representará "un desahogo" en cuanto a la conciliación. "Que el desembolso económico sea cero es increíble", declaró Arias, encantada con las instalaciones. "La escuela es pequeñita pero muy acogedora", reivindicó.

Capacidad para 39 plazas y una adaptación "progresiva"

Los alumnos arribaron esta mañana a "Los Nuberinos" por turnos. El objetivo, que la adaptación sea progresiva. A medida que transcurran los días pasarán más horas en el centro, que conllevó una inversión de 372.529 euros. Con capacidad para 39 plazas, la escuela (que tiene un acceso independiente por la calle Puerto de Leitariegos) fructificó tras la reforma de una zona de la planta baja del edificio de Primaria del colegio Asturias, en el ala que da a la calle Puerto de Pajares.

Con el chupete en la boca, Martín Martínez, de dos añitos, observaba desde su silla el trajín en la entrada de la escuela. Ya tocaba irse a casa tras una mañana de estreno. "Por lo que me han dicho, lo ha pasado muy bien; no ha tenido problemas de adaptación", comentó su madre, Susana Moreno, que ensalzó las instalaciones. "Tienen mucho color, se nota que lo han enfocado a ellos", resaltó Moreno.

Una "ayuda para la conciliación"

"Supone una gran ayuda para la conciliación y a nivel pedagógico y educativo", destacó Purificación Cid, que remarcó que la escuelina permitirá a los críos estimular las "relaciones sociales". Además de las tres aulas dotadas con un aseo cada una, el centro dispone de un cuarto baño adaptado y tres salas para reuniones, la dirección y una polivalente. En esta última se prestará el servicio de comedor. También cuenta con un patio de juegos y una zona exterior urbanizada.

El Gobierno del Principado tiene programadas otras tres escuelinas en Gijón, en la segunda fase de la red autonómica. La de Montevil, de cuatro unidades, se halla en fase de ejecución. Asimismo, están por recibirse los proyectos de las previstas en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya, de dos unidades cada una. Por su parte, a cargo del Ayuntamiento corre la construcción de la futura escuelina de El Llano, la cual asumirá el Principado cuando concluya.