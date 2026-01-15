Diseñar el traslado de Enfermería a la Laboral costará 270.000 euros

La redacción del proyecto para reubicar la Facultad de Enfermería en la planta baja de la Laboral sigue pendiente de licitación formal y llega, por lo tanto, con retraso respecto a las previsiones que aportaba el Principado, que confiaba en poder iniciar el diseño el año pasado. Sin embargo, consta ya un anuncio previo de licitación, una suerte de adelanto del concurso público que a veces lanzan las administraciones, y en el que se recoge que esa redacción del proyecto contará con un presupuesto de 269.995 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de seis meses.

Este anuncio previo de licitación se publicó hace ahora un mes y, como suele ocurrir cuando se dan estos pasos, podría permitir que cuando la licitación formal salga adelante pueda hacerse con plazos un poco más ágiles a los habituales. El contrato incluirá la redacción del proyecto básico y de ejecución y también el estudio de seguridad y salud, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad, por lo que no harían falta nuevas licitaciones previas más allá de la obra como tal.

El diseño de ese traslado, según el título del anuncio, apunta a una reforma no drástica pero sí de cierto alcance, ya que se señala que, además de la reforma del claustro, el espacio donde se ubicará la facultad debe también "ampliarse".

Tras las discrepancias entre el Principado y la UTE que se encargaba de la ampliación en Cabueñes que obligó a paralizar la obra del hospital a inicios del año pasado, el proyecto de la nueva Facultad de Enfermería, que se incluía en una fase posterior de la ampliación del complejo, quedó también en el aire. LA NUEVA ESPAÑA adelantó entonces que la Laboral aparecía como una opción alternativa para reubicar el complejo y el Principado lo confirmó semanas después, señalando en ese momento la previsión de que la redacción del plan pudiese licitarse en el pasado 2025 y que las obras comenzasen este año. En previsión de que esto último pueda cumplirse, existe una partida presupuestaria de más de 300.000 euros.

De acuerdo al plan funcional elaborado por el Principado, la nueva facultad tendrá una superficie útil de 2.850 metros cuadrados (la actual tiene 1.026) y contará con un aulario con ocho clases, dos laboratorios y un área de simulación mayor a la actual. Se ubicará en la planta suelo del claustro abierto y en forma de "U" de la Laboral, donde estaba la antigua residencia de estudiantes.