Divertia responde a la anulación judicial de "Siente Xixón" culpando al gobierno del Principado

La segunda sentencia judicial anulando las bases del programa de música en vivo en locales hosteleros "Siente Xixón" que impulsa el Ayuntamiento de Gijón ha sido contestada desde Divertia poniendo la mirada en la responsabilidad del gobierno de Asturias y con un duro ataque al PSOE. "El programa Siente Xixón del Ayuntamiento de Gijón, que no de Oliver Suárez, lo que necesita es que el Gobierno del Principado de Asturias se ponga a desarrollar la nueva Ley de espectáculos públicos que prometió hace diez años", destacó el presidente de Divertia, el edil no adscrito Oliver Suárez para quien es "ese compromiso electoral incumplido es el que está haciendo que este equipo de gobierno municipal tenga que buscar soluciones para desarrollar un programa que cuenta con el respaldo de vecinos y vecinas, comerciantes, hosteleros, artistas y grupos municipales, excepto el PSOE gijonés"

Ha sido la asociación Asturias de noche, que agrupa a empresarios de locales de ocio nocturno, quien llevó en dos ocasiones a los tribunales las bases formuladas por el Ayuntamiento para participar en este programa de música en vivo denunciando que abr la puerta a locales que no cuentan con las licencias correspondientes para tener música en vivo.

La sentencia que acaba de salir anula las bases presentadas en mayo y que se habían reformulado ante la anulación de las anteriores. Está pendiente un tercer recurso judicial que tiene que ver con el programa "Siente Xixón Terrazas", que tampoco llegó a desarrollar en aplicación de las medidas cautelares impuestas desde el juzgado. Desde Divertia se está analizando con los servicios jurídicos la posibilidad de recurrir este último fallo judicial, que incluye que pague 500 euros por costas.

Oliver Suárez, además, cargó con dureza contra las críticas expuestas por la portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez que, entiende, " dejan dos evidencias: su nulo interés y preocupación en el programa en sí, posicionándose en contra de los y las artistas, técnicos, y demás comunidad musical y su obsesión por la descalificación personal".