Gijón estrena una escuelina infantil con 31 niños repartidos en tres aulas (y ya tiene otras tres en otras zonas de la ciudad)

Gijón cuenta desde hoy jueves con una nueva escuelina infantil en la ciudad. En concreto, para el distrito sur. Se llama Los Nuberinos, arranca con 31 niños y está ubicada en el actual colegio Asturias del barrio de Laviada.

La escuelina consta de tres unidades. La treintena de niños, explican desde la consejería de Educación del Principado, "se irán incorporando progresivamente, a partir de las nueve de la mañana, dentro del periodo de adaptación". El personal está compuesto por una directora y seis técnicas de educación infantil (TEI), dos por cada unidad.

Vista interior de la nueva escuelina. / Lne

Los Nuberinos, detallan desde el Gobierno regional, pertenece a la fase I de la red autonómica de Escuelines. Este nuevo equipamiento, integrado en el colegio Asturias, lo llevó a cabo la empresa Citanias con un coste de 372.529 euros. La obra contó con financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Alrededor de 400 metros cuadrados de superficie

La escuela ocupa la planta baja del colegio y posee un acceso independiente. Además de las tres aulas dotadas con un aseo cada una. Además, la escuelina cuenta con un cuarto baño adaptado y tres salas para reuniones, la dirección y una sala polivalente. En esta última sala irá el comedor. "También cuenta con un patio de juegos y una zona exterior urbanizada. En total, suma casi 400 metros cuadrados de superficie construida", explican.

Los Nuberinos no será la única. Están programadas otras tres escuelinas en Gijón dentro de la fase II de la red. En concreto, la de Montevil, de cuatro unidades, se encuentra en fase de ejecución. Y están a punto de recibir los proyectos de las previstas en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya, de dos unidades cada una. Además, el Ayuntamiento de Gijón está construyendo otro centro en el barrio de El Llano, que asumirá el Principado en cuanto esté concluido.

Con esta nueva apertura, la red autonómica de 0 a 3 años está formada por 45 escuelinas, 23 de la fase I y 22 municipales ya integradas. Este mes está prevista la inauguración de Los Ablaninos, en Allande.

En febrero, comenzarán su andadura la escolía El Cabás, de Tapia de Casariego, y las escuelinas Les Xanines, de Caravia, y El Reblincu, de Quirós. Todas ellas forman parte de la fase I de la red, excepto la de Allande, incluida ya en la segunda.