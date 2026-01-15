Gijón reflexiona sobre las claves de la lucha contra el sinhogarismo: "Se necesitan políticas más eficaces y erradicar el estigma"

La necesidad de impulsar "más eficaces" y de contar con trabajo de toda la sociedad "para erradicar el estigma" y las situaciones desagradables que a diario sufren las personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad. Estas fueron algunas de las principales conclusiones alcanzadas en la jornada "Acompañar para volar. Transformando la atención social" que la Fundación Albergue Covadonga y la Asociación Gijonesa de Caridad, responsable de la Cocina Económica, en colaboración con el Ayuntamiento y la consultora Strasocial impulsaron este jueves en la antigua Escuela de Comercio.

La cita, que contó con alrededor de 120 asistentes, sirvió para poner el foco en cómo debe llevarse a cabo el cambio en el modelo de atención al sinhogarismo, pasando de modelos "asistenciales" a modelos "de acompañamiento más humanos y personalizados, con el foco puesto en la dignidad, la autonomía y la vida en comunidad".

Tanto los representantes de las administraciones como los líderes de diferentes entidades sociales aprovecharon la jornada para compartir aprendizajes y reivindicar que el reto actual pasa por "apostar por apoyos flexibles, adaptados a la realidad de cada persona".

La encargada de dar el pistoletazo de salida a la apertura institucional de forma telemática fue la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, Patricia Bezunartea. "En los últimos tiempos se han sucedido crisis globales que han tenido un impacto sin precedentes en la calidad de vida y consecuencias sociales graves. Esas situaciones han generado incertidumbre, pero también han servido para que tomemos conciencia y lleguemos a la convicción de que necesitamos nuevas formas de políticas sociales. Esas formas deben ser más eficaces y hay que buscar soluciones estructurales para que todas las personas tengan el derecho a una vida digna y elegida", desarrolló Bezunartea, que reconoció que "la situación no se puede cambiar de la noche a la mañana", pero remarcó que "necesitamos innovar y poner encima de la mesa propuestas creativas y ambiciosas".

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, hizo hincapié en que "en este cambio de paradigma debemos estar todos a una" y subrayó que ese proceso debe girar en torno a la "desinstitucionalización, la inclusión y la vivienda".

En la apertura, entre otros, también estuvo la consejera de Derechos Sociales del Principado de Asturias, Marta del Arco, que destacó los proyectos que el gobierno regional ha puesto en marcha para luchar contra el sinhogarismo. "La lucha del sinhogarismo será uno de los ejes de la implantación del plan de inclusión que vamos a elaborar este año", aseguró. Asimismo, reivindicó "la provisión y el mantenimiento de una vivienda estable como el primer paso para prevenir o resolver situaciones de sinhogarismo".

Aunque la mayoría de las autoridades no se pronunciaron acerca del traslado de usuarios del Albergue Covadonga que finalmente asumirán las entidades sociales de Gijón, el vocal y expresidente de la Fundación Albergue Covadonga, Álvaro Díaz, sí puso el foco en las situaciones que se vivieron en la ciudad. Lo hizo después de subrayar que "hay que conseguir la integración y la normalización de estas personas en la sociedad". "Es una tarea que no es sencilla. El rechazo a las personas sin hogar existe y es posible que esté yendo a más en estos tiempos de extremismos. En Badalona se vio hace poco y aquí ocurrió hace dos meses el escrache a la Alcaldesa. Más allá de estas concentraciones, a diario, al igual que hay micromachismos, también hay microaporofobias que perciben las personas sin hogar", denunció Díaz, antes de agregar que "el trabajo por la inclusión necesita de una sociedad receptiva y esa es la gran batalla que tenemos que librar cada uno en el medio que nos movemos".

En la apertura institucional también participaron el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás; el presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, Ignacio Blanco, y Alejandro López, de la consultora Strasocial. Después tomaron la palabra los directores de la Asociación Gijonesa de Caridad y de la Fundación Albergue Covadonga, Rafael Piñera y Elena Suero, respectivamente.

La jornada la completaron distintas mesas en las que expertos en lo social expusieron sus experiencias. Daniel García, responsable del programa de "Cohousing inclusivo" de la asociación madrileña "Realidades", explicó que desde su entidad organizan espacios de encuentro de entre 12 y 15 personas en situación de sinhogarismo para que se puedan conocer, encontrar y elegir para compartir vivienda entre ellos en régimen de alquiler. En 2025, 161 personas participaron en esos espacios y 32 de ellas ya cuentan con un proyecto de hogar.

Las cifras

En los últimos años, el sinhogarismo "no ha hecho más que aumentar", tal y como recordó Elena Suero. "En 2025, en España, ha aumentado un 10% y en la próxima década se espera que lo haga en un 25%", señaló Suero, que añadió que "estas personas cada vez son más cercanas a nuestras realidades y debemos ser conscientes de ello, ya que los problemas de la vivienda y de la salud mental nos afectan a todos y van a más".

En Gijón, el último recuento cifró en 250 las personas en situación de sinhogarismo. En total, la Fundación Albergue Covadonga atiende a unas 2.000 personas al año y la Asociación Gijonesa de Caridad atiende a 800.