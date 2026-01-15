"Siente Xixón" vuelve a caer en los tribunales: el programa de música en vivo de Gijón se lleva el segundo varapalo

Los tribunales le han vuelto a dar la razón a la asociación Asturias de Noche y anulado, por segunda vez, las bases del programa «Siente Xixón», impulsado desde Divertia para promocionar la música en directo en locales hosteleros. La anulación corresponde en esta ocasión a las bases que el Ayuntamiento presentó en mayo pasado con la intención de cumplir con la legalidad tras la anulación de las anteriores condiciones. Un programa que no llegó a ponerse en marcha debido a las medidas cautelares planteadas por el juzgado al recibir la reclamación. Ante la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 cabe interponer un recurso de apelación si así lo estima oportuno Divertia que, por otro lado, también está pendiente de la decisión judicial sobre el proyecto «Siente Xixón Terrazas», también paralizado por medidas cautelares.

El logo de "Siente Xixón" / Lne

La previsiòn es que el resultado de la sentencia sea muy similar lo que puede ser la puntilla definitiva a estos programas de música en vivo en la hostelería que en Gijón se venían impulsado desde 2016. En su sentencia, la jueza asume todos los argumentos de la asociación demandante en cuanto a que las bases permitían participar a locales que carecían de la licencia adecuada para actividades de música amplificada o actuaciones en vivo y no garantizaba el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, aforos y control de ruido. El fallo es «anular dichas bases por no ser las mismas conformes a Derecho» y condenar en costas a Divertia con el límite de 500 euros.

El PSOE ha sido el primero en valorar esta sentencia judicial. “Las dos veces que Suárez (por Oliver Suárez, presidente de Divertia) ha formulado las bases del programa la justicia las ha anulado. Esto refleja que entró en Divertia como un elefante en una cacharrería y con una torpeza impropia para el cargo que ejerce. Ha sido incapaz de respetar los equilibrios necesarios para regular las materias que tiene entre manos”, denunció la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres. La portavoz llevará el asunto a la próxima comisión de Cultura.