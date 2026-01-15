Trece creadoras asturianas dialogan en una exposición que reivindica el talento femenino en Gijón: “Queremos mostrar la riqueza del arte hecho por mujeres”

El Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón abrió esta mañana al público la exposición “13”, una propuesta colectiva que reúne el trabajo de trece creadoras asturianas de distintas generaciones, estilos y disciplinas, con el objetivo de ofrecer una panorámica amplia de la creación contemporánea en la región y reivindicar el papel de las mujeres en el arte. La muestra surge de un proyecto impulsado por el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento, vinculado a la elaboración del calendario y la agenda municipal de 2026.

La exposición toma su nombre como homenaje a la histórica Exhibition by 31 Women, organizada en 1943 por Peggy Guggenheim en Nueva York, una cita pionera en la visibilización del talento femenino. En esta ocasión participan María Jesús Rodríguez, autora de la imagen de portada del calendario, junto a Begoña Muñoz, Carmen Castillo, Elena Rato, Gema Ramos, Helena Toraño, Kela Coto, Mabel Lavandera, Maite Centol, María Braña, Natalia Pastor, Soledad Córdoba y Tania Blanco.

Durante la inauguración, la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, subrayó el carácter simbólico del proyecto y su continuidad con los planteamientos feministas que han defendido históricamente el acceso de las mujeres a los espacios de creación y reconocimiento artístico. “A través de sus trabajos visibilizan nuevas perspectivas y generan diálogos críticos, contribuyendo así a la construcción de un campo artístico más plural, equitativo y representativo de la sociedad en la que vivimos”, destacó, agradeciendo el trabajo del comisario, las artistas y los equipos municipales implicados.

Un diálogo entre generaciones

El comisario de la muestra, Santiago Martínez, explicó que la exposición busca ofrecer una visión global del nivel de la creación plástica asturiana y apostar por una lectura intergeneracional, con artistas nacidas en diferentes décadas. “Una exposición contemporánea tiene que reflejar distintas edades, lenguajes y trayectorias para ser realmente representativa”, señaló. En este sentido, destacó que entre las trece participantes hay más de cuarenta años de diferencia generacional, lo que enriquece los diálogos visuales y conceptuales.

La muestra reúne una gran diversidad de técnicas y soportes, desde pintura, dibujo y fotografía, hasta escultura, instalación, arte digital y técnicas mixtas. Martínez incidió en que muchas de las obras dialogan entre sí, tanto por afinidades como por contraste, y que el visitante puede percibir cómo conviven distintos procesos creativos, materiales y enfoques estéticos dentro de un mismo espacio expositivo.

“13” es también una consecuencia directa del proyecto educativo y divulgativo desarrollado en torno a las jornadas Creadoras, que durante varios años han abordado la historia y la presencia de mujeres en el arte. Ese trabajo desembocó en la selección de las artistas que integran el calendario municipal y, posteriormente, en esta exposición colectiva. Para el comisario, el calendario se ha convertido además en una especie de catálogo visual de la muestra.

Desde la organización se puso en valor el respaldo institucional y la colaboración de galerías y profesionales del sector que han cedido obras para hacer posible el montaje. Asimismo, se recordó la fragilidad del ecosistema de las artes plásticas y la necesidad de apoyar de forma continuada a las creadoras y a los proyectos culturales.

Visitas guiadas abiertas al público

La exposición, que se podrá visitar hasta el 15 de febrero, contará además con dos visitas guiadas, los días 29 de enero y 5 de febrero, en las que el propio comisario invitará a las artistas a explicar sus obras y procesos creativos, reforzando el carácter didáctico y divulgativo de la propuesta.