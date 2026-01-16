"Alcalá Norte" y "León Benavente" encabezan el Vibra Mahou de Gijón

El festival Vibra Mahou Fest volverá a Gijón esta primavera con un cartel protagonizado por "Alcalá Norte", "Anabel Lee", "Drugos", "Fillas de Cassandra", "Ginebras", "León Benavente" y "Parquesvr".

Los conciertos se desarrollarán el sábado 16 de mayo en el Recinto Ferial Luis Adaro y las entradas están ya disponibles en www.mahou.es/vibramahou.

En esta quinta edición gijonesa, la actitud, diversión y energía de "Anabel Lee" se sumará al canalleo de "Parquesvr", con su caos controlado e irreverencia madrileña. El punto de pop divertido lo pondrá "Ginebras", que no podía perderse la cita para presentar los temas de su nuevo disco. Gijón también disfrutará del directo de los madrileños "Alcalá Norte", uno de los fenómenos del panorama musical de los dos últimos años. "León Benavente", icono del indie nacional, demostrará su imponente presencia escénica con los temas de su último álbum "Nueva Sinfonía Sobre el Caos". También estarán "Fillas de Cassandra", con su propuesta única de mitología, tradición gallega y beats. Y la representación asturiana llegará de la mano de "Drugos", que fusiona rock & roll y blues.

El Vibra Mahou es un festival itinerante con cuatro paradas (Valladolid 21 de marzo, León 25 de abril, Gijón 16 de mayo y Segovia 12 de septiembre). El cartel se dio a conocer ayer en una presentación en Plaza Mahou, el espacio cervecero de la marca en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el público pudo disfrutar de las actuaciones de las bandas "Anabel Lee" y "Niños Bravos".