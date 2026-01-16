Los belenistas de Gijón ponen el broche de oro a una Navidad "exitosa" con la entrega de premios: estos son todos los galardonados

La Asociación Belenista de Gijón puso este viernes el broche de oro a una Navidad "repleta de éxitos", tal y como la definió Elvira Suárez, la presidenta de la entidad. Un año más, los belenistas llevaron a cabo la entrega de los premios especiales, así como los galardones para colegios, parroquias, familias y otras entidades.

El acto para culminar la Navidad por parte de la Asociación Belenista tuvo lugar en el salón de actos del Antiguo Instituto, que rozó el lleno. Al inicio, Suárez intervino para dar la bienvenida a los presentes y agradecer el cariño recibido en el que ha sido su primer año como presidenta. "La exigencia es máxima, el listón está muy elevado y nuestras ganas de seguir dejando el pabellón en Gijón bien alto son directamente proporcionales a la ilusión con la que afrontamos este emocionante reto", expresó.

Los directivos de la Asociación Belenista, antes del inicio del acto. / Marcos León

Los belenistas concedieron en esta ocasión el trofeo "Gelos" al maestro escultor belenista español José Luis Mayo Lebrija, reconocido por sus figuras de belenes realistas y sencillas. El galardonado no pudo acudir al acto por circunstancias personales, pero desde la entidad destacaron su participación en numerosos belenes de Gijón, así como en los que se lucen año tras año en las ciudades de España e incluso en otros países.

Premio para José Luis Mayo Lebrija

El resto de los premios se entregaron después de la proyección de un vídeo que sirvió para resumir la actividad incesante de los belenistas en los últimos meses.

Los premios de colaboradores especiales recayeron sobre Carmen Brito y José Carlos Pérez, mientras que el de la ruta de los belenes fue para Sonia Muñiz.

Uno de los trofeos de Navidad de esta edición fueron para LA NUEVA ESPAÑA. El delegado de este periódico en Gijón, Ignacio Peláez, fue el encargado de recibir el galardón. "Gracias por el premio. Y gracias, sobre todo, por la labor que hacéis cada año, por darle un sentido religioso a la celebración de la Navidad y por rescatar la historia de la ciudad con vuestros belenes", ensalzó Peláez.

El otro trofeo de Navidad de la Asociación Belenista de Gijón recayó sobre el diario El Comercio. En la categoría de las parroquias, el belén del Corazón de María se llevó el primer premio. El segundo fue para San Emiliano de Vega y, el tercero, para la de San José. Los accésit, para la Milagrosa y la Sagrada Familia de Contrueces. Hubo menciones a las de San Andrés de los Tacones, La Purísima de Nuevo Gijón y Santa Cruz de Jove.

El belén del colegio Virgen Mediadora fue el ganador de la categoría de los centros de enseñanza reglada, en la que el segundo escalón del podio lo ocupó el Severo Ochoa y, el tercero, el San Vicente de Paúl. En los accésit se nombró al Corazón de María, el Gloria Fuertes, el Evaristo Valle y el Monte Deva.

En el área de familias ganó la de Antonio Manso. El segundo premio fue para Ángel Busto y José Cuervo y, el tercero, para Maite Triviño y la familia Racionero Iglesias. Los accésit, para Joaquín García y Faustino álvarez. Hubo menciones para Jesús Ramón Pérez-Elías, la familia Castillo Cabal, Miguel Ángel Fresno y Jesús Gordaliza.

Por último, en el área de otras entidades, el café Bares o Nones logró el primer premio. El segundo premio fue para la Hermandad Nuestra Señora del Rocío y, el tercero, para la de la Misericordia. Hubo menciones para Izertis, Apartamentos Gijón y la Casa de León. En el apartado infantil se destacó a Darío Cantero.