Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Bienvenida al personal de los planes de empleo

Bienvenida al personal de los planes de empleo |

Bienvenida al personal de los planes de empleo |

La vicealcaldesa y responsable de Empleo, Ángela Pumariega, dio ayer la bienvenida a los nuevos integrantes de los planes de empleo de Gijón, que han ampliado sus plazas de 165 a 206. En la imagen, Pumariega, junto a Iván Muñiz (UGT), Raúl Milán (FADE) y Jorge Espina (CC OO), como firmantes del pacto de concertación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents