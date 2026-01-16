Bienvenida al personal de los planes de empleo

La vicealcaldesa y responsable de Empleo, Ángela Pumariega, dio ayer la bienvenida a los nuevos integrantes de los planes de empleo de Gijón, que han ampliado sus plazas de 165 a 206. En la imagen, Pumariega, junto a Iván Muñiz (UGT), Raúl Milán (FADE) y Jorge Espina (CC OO), como firmantes del pacto de concertación.