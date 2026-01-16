"Carna-bar" vuelve para "antroxar" la hostelería de Gijón: esta es la fecha límite para apuntarse

"Gijón se disfraza y sus locales también", afirmaba este viernes Oliver Suárez, presidente de Divertia, en la presentación de la cuarta edición del "Carna-bar", concurso organizado en colaboración con Otea que pretende "antroxar" los bares de Gijón para darle un toque aún más festivo al Antroxu, que tendrá lugar del 13 al 17 de febrero. Suárez señaló que la elección del cartel, obra de Rosario Roses, supuso el "pistoletazo de salida" para "una celebración tan tradicional".

Quien mejor engalane su local, además, se llevará un suculento premio. Las cantidades suben respecto al pasado año. Serán 2.500 euros para el primero, 1.500 para el segundo y 1.000 para el tercer clasificado de un proyecto que "promueve la participación hostelera y llenará de color y creatividad el interior de bares y establecimientos", reivindicó Oliver Suárez, que abogó por un Antroxu "abierto, participativo y distribuido por toda la ciudad", en una época en la que Gijón "se transforma con un ambiente único".

Oliver Suárez, a la izquierda, y Javier Martínez, antes de la presentación de "Carna-bar", en la Casa de la Palmera. / Marcos León

La fecha límite para que los interesados puedan apuntarse al concurso es el 6 de febrero. "Es una iniciativa muy bonita, uno de los pilares del Antroxu", ensalzó Javier Martínez, presidente de la patronal asturiana de hostelería y turismo, que resaltó que el Carnaval gijonés "se desarrolla en las calles, con las charangas, la música y el baile", pero también en el sector de la restauración. Martínez invitó a los hosteleros a disfrazar sus locales para vivir una fiesta "divertida y bonita" y consolidarla como "una referencia para toda Asturias".

La reacción al nuevo revés para "Siente Xixón"

Oliver Suárez también se pronunció acerca del revés judicial que ha sufrido "Siente Xixón", el programa con el que Ayuntamiento impulsa desde hace una década la música en directo en locales hosteleros de la ciudad. "Se ha enfrentado a una denuncia por primera vez en años", lamentó Suárez después de que la magistrada del Tribunal contencioso-administrativo n.º 1 de Gijón tomara la decisión de anular las bases de la última convocatoria. Es la segunda ocasión en la que la justicia tumba las bases a partir de un recurso de la Asociación Asturias de Noche.

Divertia conserva la opción de interponer un recurso de apelación contra el fallo judicial. Una vía que ya se analiza en los servicios jurídicos. Oliver Suárez volvió a achacar al Principado la responsabilidad de la actual situación. "Dependemos de la ley de espectáculos públicos que en su día prometió para que dé amparo jurídico a este programa, que cuenta con el respaldo de una gran representación de la sociedad y de la mayoría de partidos, aunque el PSOE se posiciona en contra", manifestó el edil no adscrito.

Por su parte, Javier Martínez, como presidente de Otea, aseveró que "cada uno es libre de defender sus intereses", al hilo de que el recurso contra "Siente Xixón" corrió a cargo de Asturias de Noche, una asociación que representa a una parte del sector. "Antes de verano igual se puede tener esa ley para albergar actividades de pequeño formato", culminó Javier Martínez.