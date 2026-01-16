Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Emulsa da marcha atrás y anula el contrato de los contenedores de ropa de Gijón: esto es lo que pasará ahora

La empresa que preside el popular Pintueles justifica decisión en el informe encargado por la Alcaldesa

Un contenedor de Cáritas

Un contenedor de Cáritas / Juan Plaza

R. Valle

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), presidida por el edil popular Rodrigo Pintueles, ha oficializado el desistimiento del contrato de los contenedores de reciclaje de ropa que había dejado fuera a Cáritas y que se convirtió en el último motivo de pugna entre Foro y PP, los dos socios del gobierno municipal. La decisión de Emulsa, notificada en el portal de contratación, hace referencia al informe encargado por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, a la asesoría jurídica municipal y que determinó "irregularidades no subsanables en los pliegos de licitación"

En la notificación del desistimiento Emulsa habla de una resolución de Alcaldía y a las conclusiones de ese informe jurídico encargado por Moriyón que "insta al órgano de contratación de Emulsa a adoptar los acuerdos que procedan".

La empresa que preside el popular Rodrigo Pintueles establece que "dado que Emulsa siempre ha mantenido una política aplicación de los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, considera pertinente proceder al desistimiento de la presente licitación a efectos de generar unos nuevos pliegos en los que se corrijan los elementos descritos".

La decisión coincide con un acuerdo entre partidos políticos y sindicatos para forzar un consejo de administración extraordinario en Emulsa sobre este tema.

Noticias relacionadas y más

La decisión de Emulsa afecta a Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo que habían sido las empresas adjudicatarias de la nueva concesión de un servicio que Cáritas, que recurrió la decisión, llevaba haciendo en la ciudad una década.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  3. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  4. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  5. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
  6. El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
  7. Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
  8. Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas

Nuevo corte de tráfico en la calle Eleuterio Quintanilla por las obras de pacificación del entorno de la Escuelona

Nuevo corte de tráfico en la calle Eleuterio Quintanilla por las obras de pacificación del entorno de la Escuelona

Un gijonés se enfrenta a una condena por increpar a una persona en silla de ruedas: "¡Eh, levántate y anda!"

Un gijonés se enfrenta a una condena por increpar a una persona en silla de ruedas: "¡Eh, levántate y anda!"

Emulsa da marcha atrás y anula el contrato de los contenedores de ropa de Gijón: esto es lo que pasará ahora

Emulsa da marcha atrás y anula el contrato de los contenedores de ropa de Gijón: esto es lo que pasará ahora

Los Premios Oh! 2026 ya tienen finalistas para la gala del 30 de enero en el Teatro Jovellanos: “Ha sido una edición con récord de candidaturas”

Los Premios Oh! 2026 ya tienen finalistas para la gala del 30 de enero en el Teatro Jovellanos: “Ha sido una edición con récord de candidaturas”

La Universidad Popular de Gijón recupera su actividad en este edificio de la zona oeste: así es su oferta de cursos para febrero

La Universidad Popular de Gijón recupera su actividad en este edificio de la zona oeste: así es su oferta de cursos para febrero

La Alcaldesa se cansa de esperar por el derribo del puente de Carlos Marx y carga contra el Ministerio

La Alcaldesa se cansa de esperar por el derribo del puente de Carlos Marx y carga contra el Ministerio

Es madrileña, lleva dos semanas en Gijón y ha ganado el concurso del cartel del Antroxu: la historia personal de Rosario Roses

Gijón frena en 2025 la caída de la natalidad: Cabueñes consigue las mejores cifras en seis años

Gijón frena en 2025 la caída de la natalidad: Cabueñes consigue las mejores cifras en seis años
Tracking Pixel Contents