Emulsa da marcha atrás y anula el contrato de los contenedores de ropa de Gijón: esto es lo que pasará ahora

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), presidida por el edil popular Rodrigo Pintueles, ha oficializado el desistimiento del contrato de los contenedores de reciclaje de ropa que había dejado fuera a Cáritas y que se convirtió en el último motivo de pugna entre Foro y PP, los dos socios del gobierno municipal. La decisión de Emulsa, notificada en el portal de contratación, hace referencia al informe encargado por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, a la asesoría jurídica municipal y que determinó "irregularidades no subsanables en los pliegos de licitación"

En la notificación del desistimiento Emulsa habla de una resolución de Alcaldía y a las conclusiones de ese informe jurídico encargado por Moriyón que "insta al órgano de contratación de Emulsa a adoptar los acuerdos que procedan".

La empresa que preside el popular Rodrigo Pintueles establece que "dado que Emulsa siempre ha mantenido una política aplicación de los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, considera pertinente proceder al desistimiento de la presente licitación a efectos de generar unos nuevos pliegos en los que se corrijan los elementos descritos".

La decisión coincide con un acuerdo entre partidos políticos y sindicatos para forzar un consejo de administración extraordinario en Emulsa sobre este tema.

La decisión de Emulsa afecta a Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo que habían sido las empresas adjudicatarias de la nueva concesión de un servicio que Cáritas, que recurrió la decisión, llevaba haciendo en la ciudad una década.