La estrategia de Gijón para afrontar el turismo en la próxima década: destacionalizar el número de viajeros y retorno real para los negocios de casa

"Apostamos por un crecimiento equilibrado, planificado y basado en datos: gestionar flujos, desestacionalizar, distribuir mejor la actividad por el territorio, y medir el éxito no sólo en número de visitantes, sino también en bienestar ciudadano, cohesión social y retorno real para la economía local". Estas palabras de la vicealcaldesa de Gijón y concejala responsable entre otras áreas de la de turismo, Ángela Pumariega, resumen la filosofía del Plan Estratégico de Turismo 2025-2035 de Gijón, elaborado mediante "cogobernanza" con la participación de organizaciones políticas, agentes sociales, asociaciones, entidades deportivas y también "por primera vez la ciudadanía se incorpora de manera explícita al modelo", señaló.

El plan fue presentado este viernes en un hotel gijonés con la asistencia, entre otros, de representantes sindicales, de organizaciones patronales y empresariales y de grupos políticos municipales, entre otros. "El horizonte temporal de este Plan Estratégico pone de manifiesto que esto no pertenece a un mandato ni a un gobierno. Es un proyecto colectivo de ciudad que marca el rumbo de la próxima década con una visión clara y valores firmes: identidad, equilibrio, autenticidad, inclusión, innovación consciente y bienestar compartido", añadió la Vicealcaldesa. Esa "cogobernanza" en las decisiones estratégicas para el turismo motiva que lo que este viernes se presentó fue el diagnóstico del sector y sus objetivos a grandes rasgos, no el plan de acción con acciones concretas que tendrá previamente que ser validado por la mesa de turismo.

Pumariega destacó que "en un momento en el que muchos destinos compiten por atraer más y más visitantes, nosotros queremos competir por hacerlo mejor; por generar más valor de manera sostenible y más justa para la ciudad".

Tráfico, aparcamiento y convivencia ciudadana

Tanto la Vicealcaldesa como el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, resaltaron que la ciudadanía percibe la importancia de un sector que aporta 640 millones de euros anuales a la economía de la ciudad y del que depende el 12% del empleo en Gijón, con unos 12.500 puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo, expresan sus preocupaciones: "Gijón no quiere la masificación, un escenario artificial, crecimiento sin retorno y pérdida de identidad", apuntó el director de Visita Gijón, quien también hizo mención expresa a asuntos que preocupan a la ciudadanía, en especial en determinados barrios, como son los problemas de aparcamiento y tráfico y de alteración de la convivencia ciudadana que puede generar un crecimiento descontrolado del turismo. Ante eso, con este plan estratégico "la idea no es atraer más visitantes, sino gestionar mejor el turismo para que genere beneficios al territorio", agregó.

Un momento de la presentación del resumen del documento por parte de Daniel Martínez. / Lne

Para evitar problemas derivados de la afluencia turística Gijón ya cuenta con una ordenanza de convivencia, recordó la Vicealcaldesa. "No queremos que Gijón se convierta en un destino de turismo masificado o donde haya jaleo con comportamientos incívicos como las despedidas de soltero y eso se consigue aplicando una ordenanza de convivencia", señaló Pumariega, quien matizó que "no sólo son los turistas" los que pueden generar ese tipo de problemas, sino que "hay gente de la ciudad que también lo hace, con lo que tampoco podemos demonizar al turista" y recordó que Gijón fue pionero en aplicar una moratoria a los pisos turísticos en tres barrios en los que crecían de manera demasiado rápida. También destacó la apertura de nuevos hoteles en la ciudad, como el previsto en el antiguo Hotel Robledo por la cadena Vinci Hoteles, en 2027 con una inversión de más de 20 millones de euros.

¿Cómo? Aunque el plan de acción con medidas concretas no se desvelará hasta que lo valide la mesa de turismo, el director de Visita Gijón sí avanzó este viernes algunas de las "líneas estratégicas" para la próxima década. Entre ellas, la "preservación de la comunidad local" incluyendo un pacto por la convivencia turística o incentivos a la integración de la identidad local en negocios del sector, así como la generación de empleo de calidad; la participación ciudadana para la "cogobernanza del destino", la mejora integral del destino creando infraestructuras nuevas, alianzas multisectoriales o el desarrollo de productos turísticos estratégicos.

Mayores de 55 años

Entre los objetivos están incrementar el turismo internacional dado que ahora menos de 1 de cada cinco visitantes proceden de fuera de España, mejorar el reconocimiento de la marca Gijón, promover la digitalización y reducir la estacionalidad e impulsar el turismo, entre otros. Los "públicos objetivos prioritarios" que se pretenden captar con el modelo turístico por el que apuesta Gijón son los "urbanitas culturales, senior activos de más de 55 años, deportistas tanto que participen en competiciones como que quieran hacer deporte al visitar la ciudad", trabajar con las personas que influyen en la elección de destino por los turistas (prescriptores MICE en el argot -Meetings, Incentives, Conferencing & Exhibitions-) y también "apostaremos por familias culturales que vienen a generar experiencias educativas, a comprar a nuestra ciudad y a disfrutar de experiencias para los más pequeños", explica Daniel Martínez.

Aunque no detalló el Plan de Acción Turística que se someterá a la consideración de la mesa de turismo, sí avanzó que los "ámbitos prioritarios" del mismo serán el turismo de eventos, el turismo deportivo tanto de eventos vinculados al mar como a la naturaleza, el turismo "slow" que es el de viajeros que huyen de aglomeraciones turísticas y optan por "escapadas fuera de temporada", el turismo regenerativo centrado en la convivencia y con viajeros que buscan con su estancia ofrecer un retorno al territorio (puso como ejemplo la recuperación de tradiciones que están a punto de perderse en Gijón, como los bolos asturianos), el turismo de congresos y reuniones, y el turismo inteligente "que ayuda a mejorar la experiencia".

Parte de los asistentes a la presentación. / Lne

Entre las medidas, crear rutas culturales urbanas y mejorar las existentes, la imagen de marca, activar un calendario de eventos con "el impulso de actividades y festivales fuera de temporada alta, incentivando la temporada media y baja", eventos deportivos con proyección turística, diseño de productos de turismo activo vinculados a la costa, el mar y el entorno natural, desarrollo del turismo "slow" y también "propuestas destinadas a un público senior, de más de 55 años y basadas en experiencias de bienestar para estancias más largas". Entre las acciones de turismo regenerativo también apuntó un programa de retorno social del turismo, medidas para mejorar la convivencia y vida cotidiana. También habrá propuestas para mejorar Gijón como sede para encuentros corporativos. Entre las fortalezas que tiene Gijón como destino turístico, su gastronomía, el entorno natural y la "autenticidad, sin folclorismos", añadió el director de Visita Gijón.

Momentos antes del inicio de la presentación, la Vicealcaldesa había expresado que "es un día muy importante para todo Gijón. estamos muy contentos con el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo y con todo el desarrollo que ha acontecido en los últimos meses en los que hemos trabajado de manera muy cercana con todos los agentes sociales, con las entidades de la ciudad, con el tejido empresarial, con los grupos municipales de Gijón y, desde luego, que es un trabajo conjunto que es importante resaltar porque estamos marcando la hoja de ruta para el turismo en los próximos diez años". El turismo es una oportunidad para Gijón, pero el crecimiento debe ser "equilibrado e ir de la mano de la ciudadanía, porque Gijón queremos que sea una ciudad para visitar, pero también una ciudad para vivir", apuntó.

Pumariega también resaltó la necesaria "alianza con la gestión privada", que es la que "invierte, emprende, innova y crea empleo en la industria turística". Una de las líneas de trabajo que enfatizó la Vicealcaldesa es "seguir trabajando" en la línea de la desestacionalización, que ya se está produciendo "creciendo poco a poco fuera de los meses de verano".