Fórmate con Gijón Impulsa y haz tu idea realidad

Los emprendedores necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales. Pensando en ellos, en Gijón Impulsa han diseñado un itinerario formativo.

Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades del emprendimiento.

Hasta el miércoles 4 de febrero a las 14 horas, estará abierto el plazo de inscripción para participar en esta edición.

Se celebrará entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.

Para participar solo hay que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Se pueden consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario .