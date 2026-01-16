Fórmate con Gijón Impulsa y haz tu idea realidad
El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 4 de febrero de 2026 a las 14.00 horas
L. L.
Los emprendedores necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales. Pensando en ellos, en Gijón Impulsa han diseñado un itinerario formativo.
Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades del emprendimiento.
Hasta el miércoles 4 de febrero a las 14 horas, estará abierto el plazo de inscripción para participar en esta edición.
Se celebrará entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.
Para participar solo hay que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Se pueden consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario.
Más información
Parque Científico Tecnológico de Gijón.
Edificio IMPULSA.
C/ Los prados, 166 – 33203
Tfno.: 984 84 71 00
Email: emprende@gijon.es
