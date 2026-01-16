Gijón frena en 2025 la caída de la natalidad: Cabueñes consigue las mejores cifras en seis años

Unos datos que generan ilusión, alivio y cierta esperanza de cara al futuro. El Hospital Universitario de Cabueñes cerró el 2025 con 1.244 nacimientos, una cifra que supone el mejor registro en Gijón en los últimos seis años. Aunque los datos todavía quedan lejos de los 1.369 bebés que llegaron al mundo en el hospital en 2019, el balance de 2025 supera a todos los que se habían alcanzado desde entonces. Además, este crecimiento es todavía más relevante porque llega después de que en 2024 se produjera una caída de los nacimientos, que estuvieron por debajo de los 1.200.

El complejo sanitario de la ciudad trajo al mundo en 2025 a 1.244 niños al intervenir en 1.229 partos, tal y como ha informado la Consejería de Salud. Pese a que estas cifras están muy lejos de los más de 2.000 niños que venían al mundo en Cabueñes hace más de una década, el registro del hospital del año pasado abre la puerta a la esperanza.

La instalación de una ducha en el paritorio

La caída de la natalidad que se viene produciendo desde hace años conllevó que las cifras en Cabueñes bajaran de 1.500 nacimientos en 2018, cuando ya hubo 1.491. Ese descenso empeoró en 2019 (1.369) y lo hizo aún más en 2020, año en el que 1.229 niños llegaron al mundo en el hospital gijonés, y en 2021, en el que los datos registrados fueron de 1.204 nacimientos. Los dos años siguientes, 2022 y 2023, permitieron que hubiera mayor optimismo al llegar a 1.210 y 1.237, respectivamente.

En cambio, esa corta "racha" de crecimiento se vio frenada en 2024, cuando los datos bajaron de forma notoria hasta 1.191 bebés nacidos en 1.168 partos.

Ahora, el hospital recupera esa línea con los 1.244 bebés que llegaron al mundo en Gijón en 2025. En total, hubo 1.229 partos, 15 de ellos gemelares. No hubo ninguno de trillizos.

La Consejería de Salud todavía no ha diferenciado estos datos entre niños y niñas. Tampoco se conoce aún la edad media de las madres que dieron a luz en Gijón ni los tipos de parto.

En 2025, además, las experiencias de los partos en el Hospital de Cabueñes mejoraron al habilitarse una ducha en el paritorio.