Gijón prepara su verano: adiós al punk-rock del Tsunami... y hola, reguetón

Novedades en el verano gijonés. La ciudad no podrá disfrutar este año del festival Tsunami, tal y como confirmó esta mañana en la Comisión de Festejos el presidente de Divertia, Oliver Suárez, tras recibir una pregunta por parte de Izquierda Unida al respecto. Según las fuentes consultadas, el Tsunami no se celebrará este año por "problemas de agenda para encontrar a artistas de primer nivel de punk-rock" en las fechas en las que podría llevarse a cabo. Por otro lado, la empresa organizadora de Tsunami, Bring The Noise, impulsará los días 1 y 2 de agosto un festival de música de los años 90 y otro de reguetón, respectivamente.

La ausencia del Tsunami este verano en la ciudad llega tras una edición en la que el cartel contó con bandas y artistas de la talla de "Sex Pistols" o "Kase.O". Este festival llevaba presente en Gijón desde 2017. A pesar de que sus primeras ediciones se desarollaron en la Laboral, en los últimos veranos se realizó en el parque de los Hermanos Castro.

Las fuentes consultadas indican que las agendas de los artistas de primer nivel de punk-rock ya estaban completas para los fines de semana de verano en los que podría haber tenido lugar el Tsunami. No obstante, estas mismas fuentes puntualizan que esto no conllevará que Tsunami no se vuelva a celebrar en los próximos años.

Artistas de primer nivel

Más allá de perder este año un festival referente para los amantes del punk y del rock, Gijón dará la bienvenida a agosto con dos festivales en el parque de los Hermanos Castro.

El día 1 se desarrollará "Love the 90´s", con el que los organizadores garantizan "el mejor viaje a la década de los 90". El día 2 será el turno de "I love reggaeton", una cita en la que habrá artistas de primer nivel que "suelen reunir a decenas de miles de personas en sus conciertos". Las claves de estos festivales empezarán a conocerse en las próximas novedades, aseguran los organizadores.