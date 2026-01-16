Un gijonés se enfrenta a una condena por increpar a una persona en silla de ruedas: "¡Eh, levántate y anda!"

Un año de prisión, 200 euros por las lesiones y 1.000 euros por el daño moral. Esa es la petición de la Fiscalía de Área de Gijón para un gijonés acusado de atentar contra la dignidad de una persona en silla de ruedas a la que gritó de forma despectiva por su discapacidad.

Los hechos, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, ocurrieron en el mediodía del 11 de junio de 2025. El acusado viajaba como copiloto en un vehículo que se encontraba en un semáforo en rojo de la calle Pedro Duro.

Cuando estaban esperando a que el semáforo se pusiera en verde, el Ministerio Fiscal indica que el acusado se percató de la presencia de una persona que iba en silla de ruedas al tener una discapacidad por la que la necesita para sus desplazamientos. En ese momento, el acusado, "actitud claramente despectiva y con menosprecio hacia la discapacidad" de esta persona, le gritó "¡Eh, levántate y anda!". Esas palabras las pronunció con la ventanilla bajada y delante de otras personas que se encontraban en el mismo lugar esperando para cruzar.

La Fiscalía remarca que la expresión, "por su literalidad, lugar y presencia de terceros", provocó en la persona que iba en silla de ruedas una crisis de ansiedad por la que precisó asistencia médica ese mismo día en un centro de salud de Gijón.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de delito contra la dignidad de las personas. Por ello, solicita que se condene al acusado a un año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de 9 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 5 años. Además, por el delito leve de lesiones psíquicas, piden dos meses de multa con una cuota diaria de 8 euros.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a esta persona con 200 euros por las lesiones y con 1.000 euros por el daño moral. Además, piden que indemnice al Sespa con 80 euros por los gastos médicos.