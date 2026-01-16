Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Marta Robles presenta su "Amada Carlota"

Marta Robles presenta su &quot;Amada Carlota&quot; | JUAN PLAZA

Marta Robles presenta su "Amada Carlota" | JUAN PLAZA

Una conversación con la escritora Carlota Suárez en el Antiguo Instituto sirvió a la escritora y periodista Marta Robles –a la derecha, en la imagen– para presentar en Gijón su libro "Amada Carlota".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents