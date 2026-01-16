Es madrileña, lleva dos semanas en Gijón y ha ganado el concurso del cartel del Antroxu: la historia personal de Rosario Roses

Se acaba de mudar de Madrid a Gijón hace dos semanas, menos tiempo del mes que estuvo trabajando para concebir la idea y plasmarla en un linograbado en blanco y negro con el que ha ganado el concurso convocado por Divertia para diseñar el cartel del Antroxu de Gijón de este año, que se celebra del 13 al 17 de febrero. Rosario Roses es diplomada en Bellas Artes, tiene 29 años y tituló la obra que presentó al concurso con el nombre "Los sueños de la sardina", del que el jurado integrado por profesionales de la imagen y el diseño, la "Sardina" y miembros de la organización han destacado su "creatividad, originalidad, impacto visual y capacidad para reflejar el espíritu de Gijón y de su Antroxu", fiesta de interés turístico regional, señalan desde Divertia.

La autora se confesaba ayer sorprendida de haber ganado este concurso por su decisión de presentar una propuesta en blanco y negro: "Pensaba que no iba a ganar", porque los carteles que había visto de anteriores ediciones del Antroxu en Gijón tenían mucho color y el carnaval es muy colorido. Su decisión demostró ser acertada y convenció al jurado.

El diseño del cartel incluye "una sardina enterrada en su propia lata de conservas", recordando a las conserveras que hubo en Gijón antaño, una lata con detalles como "un velero pequeño", explica Roses. La sardina en su lata se ubica en la parte inferior del cartel, rodeada por olas de las que surgen hacia la parte superior, que son "los sueños" de esa sardina lista para el entierro. Unos sueños que se plasman en "símbolos como un Cuélebre", máscaras típicas de carnaval, un gaitero disfrazado de bufón y la sardina del último Antroxu en la parte superior. La imagen está llena de toques oníricos y "simbología de la muerte y el renacer". "Es mi forma de aportar a Asturias", añade Roses. La técnica que empleó esta joven artista fue el tallado en linóleo de la imagen y su estampación en papel tras cubrir de tinta la plancha. ¿Por qué optó por esta técnica? Porque "me gusta mucho el linograbado", detalla la joven a LA NUEVA ESPAÑA.

El linograbado lo ha tenido que escanear para aportar al Ayuntamiento los distintos formatos que le han solicitado para publicitar el Antroxu, entre ellos una versión horizontal de cartel. También "alguna animación", que es algo que yo propuse, y para todo eso es necesario digitalizarlo. Para ella, haber ganado el concurso "es muy fuerte", porque llevaba dos o tres años queriendo mudarme a Gijón y sólo llevo dos semanas aquí, con mi pareja, que ha encontrado trabajo. "Yo dejé el trabajo que tenía en Madrid" para venir a esta ciudad, donde voy a estudiar un máster; "estoy enamorada de Gijón", y por eso estaba muy motivada para diseñar este cartel, afirma con una sonrisa.

Raíces asturianas

Roses hace años que tenía contacto con Asturias. Tiene tíos en Oviedo y su madre una casa en Ribadesella. Disfrutó junto a su pareja del Antroxu de Gijón el año pasado: "Me gustó mucho", en especial las charangas, porque hay un montón de grupos y asociaciones superimplicadas. "Es una tradición muy bonita", añade. Tras haber entregado su propuesta a la sociedad encargada de los festejos municipales afirma que, tras el tiempo dedicado a hacer "a mano" el cartel, "le coges cariño a la obra". Un trabajo que incluyó distintas pruebas hasta obtener la imagen definitiva. "Me voy a sentir muy orgullosa cuando vea el cartel por la ciudad", señala esta nueva vecina de Gijón.

Su propuesta ha sobresalido, para el jurado, de entre todas las que se presentaron a este concurso dotado con un premio de 800 euros en metálico. Desde Divertia no sólo se elogió ayer la labor de la ganadora, sino que también se quiso tener unas palabras de agradecimiento hacia "todos y todas las artistas y creadores" que han presentado sus trabajos. Este año, la imagen promocional del Antroxu de Gijón será rompedora: en blanco y negro. El color lo podrá la gente con sus disfraces y el buen ambiente en las calles.