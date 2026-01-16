Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

La plataforma "Asturies contra el imperialismo" convoca una protesta en Gijón contra la intervención de EE UU en Venezuela

La concentración tendrá lugar el domingo, a las 12.30 en El Humedal

Algunos de los promotores de la manifestación, este viernes en la Plaza Mayor de Gijón.

Algunos de los promotores de la manifestación, este viernes en la Plaza Mayor de Gijón. / Juan Plaza

Manuel Castro

Gijón

La plataforma "Asturies contra el imperialismo y por la paz" ha convocado para el próximo domingo, a las doce y media del mediodía en la plaza de El Humedal, en Gijón, una concentración "en defensa del pueblo venezolano y contra la agresión imperialista en Estados Unidos, una agresión que supone una ruptura gravísima del derecho internacional y un precedente extremadamente peligroso para la paz mundial", según el comunicado efectuado para esta convocatoria por la ONG Soldepaz Pachakuti.

La protesta se dirige contra la intervención militar de EE UU en Venezuela, mediante la que secuestró a Nicolás Maduro, jefe de Estado del país sudamericano, y a su mujer, la diputada Cilia Flores "quienes fueron detenidos por una potencia extranjera y trasladados fuera de su territorio nacional. Este hecho, por sí solo, constituye una violación extrema del orden jurídico internacional y un ataque directo contra el principio de autodeterminación de los pueblos", según los convocantes de la manifestación, que reclaman la liberación de Maduro y su esposa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  3. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  4. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  5. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
  6. El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
  7. Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
  8. Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas

Fallece Juan Carlos Francisco Casado, agente de la Policía Local de Gijón durante 35 años: "Siempre ha disfrutado su trabajo"

Fallece Juan Carlos Francisco Casado, agente de la Policía Local de Gijón durante 35 años: "Siempre ha disfrutado su trabajo"

La plataforma "Asturies contra el imperialismo" convoca una protesta en Gijón contra la intervención de EE UU en Venezuela

La plataforma "Asturies contra el imperialismo" convoca una protesta en Gijón contra la intervención de EE UU en Venezuela

La estrategia de Gijón para afrontar el turismo en la próxima década: destacionalizar el número de viajeros y retorno real para los negocios de casa

La estrategia de Gijón para afrontar el turismo en la próxima década: destacionalizar el número de viajeros y retorno real para los negocios de casa

Los Premios Oh! 2026 ya tienen finalistas para la gala del 30 de enero en el Teatro Jovellanos: “Ha sido una edición con récord de candidaturas”

Los Premios Oh! 2026 ya tienen finalistas para la gala del 30 de enero en el Teatro Jovellanos: “Ha sido una edición con récord de candidaturas”

Los vecinos de El Llano hacen balance de las obras en Schulz: "Se nota mejoría"

La pesca subastada en Lonja Gijón en 2025 es casi la mitad de la rulada en toda Asturias, resalta el Puerto

La pesca subastada en Lonja Gijón en 2025 es casi la mitad de la rulada en toda Asturias, resalta el Puerto

Gijón prepara su verano: adiós al punk-rock del Tsunami... y hola, reguetón

Gijón prepara su verano: adiós al punk-rock del Tsunami... y hola, reguetón

Se salta un semáforo en rojo en Gijón y choca frontalmente contra otro coche: dio positivo en alcoholemia

Se salta un semáforo en rojo en Gijón y choca frontalmente contra otro coche: dio positivo en alcoholemia
Tracking Pixel Contents