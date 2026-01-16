La plataforma "Asturies contra el imperialismo" convoca una protesta en Gijón contra la intervención de EE UU en Venezuela

La plataforma "Asturies contra el imperialismo y por la paz" ha convocado para el próximo domingo, a las doce y media del mediodía en la plaza de El Humedal, en Gijón, una concentración "en defensa del pueblo venezolano y contra la agresión imperialista en Estados Unidos, una agresión que supone una ruptura gravísima del derecho internacional y un precedente extremadamente peligroso para la paz mundial", según el comunicado efectuado para esta convocatoria por la ONG Soldepaz Pachakuti.

La protesta se dirige contra la intervención militar de EE UU en Venezuela, mediante la que secuestró a Nicolás Maduro, jefe de Estado del país sudamericano, y a su mujer, la diputada Cilia Flores "quienes fueron detenidos por una potencia extranjera y trasladados fuera de su territorio nacional. Este hecho, por sí solo, constituye una violación extrema del orden jurídico internacional y un ataque directo contra el principio de autodeterminación de los pueblos", según los convocantes de la manifestación, que reclaman la liberación de Maduro y su esposa.