Los Premios Oh! 2026 ya tienen finalistas para la gala del 30 de enero en el Teatro Jovellanos: “Ha sido una edición con récord de candidaturas”

La escena teatral asturiana volverá a darse cita el próximo 30 de enero en el Teatro Jovellanos de Gijón, donde se celebrará la gala de entrega de la decimoséptima edición de los Premios Oh! de las Artes Escénicas de Asturias, organizados por EscenAsturias. La convocatoria de este año marca un hito al haber recibido más de 243 candidaturas de 24 espectáculos presentados por 23 compañías, la cifra más alta registrada en la historia de estos galardones.

Un listado de finalistas ya definido

En la categoría de Mejor Espectáculo optan al galardón Atra Bilis, de SótanoB; Memoria de la nisal, de la compañía Adrián Conde; y Sin embargo se mueve, de Proyecto Piloto. En Mejor Espectáculo para la Infancia compiten Dibújame una palabra, de Luz de Gas Teatro; El cocinero del Titanic, de Higiénico Papel Teatro; Kukka. El gran viaje, de ACAR Teatro del Mundo; y Malaika, de La Sonrisa del Lagarto.

En Mejor Dirección están nominados Adrián Conde y Gemma de Luis por Memoria de la nisal; Ana Vallés por Sin embargo se mueve; Mayra Fernández por Dibújame una palabra; y Sandro Cordero por Atra Bilis. La categoría de Mejor Autoría incluye a Ana Vallés por Sin embargo se mueve; Ernesto Is por Memoria de la nisal; Ici Díaz por Saudade; y Mayra Fernández por Dibújame una palabra.

En Mejor Interpretación Masculina figuran Alfonso Rivera por Artificial; Carlos Dávila por El cocinero del Titanic; Fran Macías por Sin embargo se mueve; y Natxo Montero por Sin embargo se mueve. En Mejor Interpretación Femenina compiten Adriana Yáñez por Dibújame una palabra; Bea Canteli por Atra Bilis; y Cristina Lorenzo, nominada por sus trabajos en Atra Bilis y Memoria de la nisal.

La categoría de Mejor Producción reconoce a la compañía Adrián Conde por Memoria de la nisal; Mayra Fernández por Dibújame una palabra; Rebeca Tassis y Proyecto Piloto por Sin embargo se mueve; y Sandro Cordero, Begoña García y Concha Rodríguez por Atra Bilis. En Mejor Diseño de Iluminación están nominados Cristina Gómez Jiménez por Sin embargo se mueve; Félix Garma por Atra Bilis y Memoria de la nisal; y Virginia Revilla y Francisco Pardo por Artificial.

En Mejor Espacio Sonoro/Música Original optan al premio Héctor Braga por Tía Miseria; Lizardo Carvajal por Malaika; Mario Viñuela por Artificial; y Nacho Ortega por Dibújame una palabra. La categoría de Mejor Escenografía incluye a Francisco Javier Rojo Cómez por Cué; Josune Cañas y Nuria Trabanco por El cocinero del Titanic; Manuel Pizarro por Desde la lona; y Óscar Muñoz (La Caverna del Erebo), Óscar Vautherin y Adrián Conde por Memoria de la nisal. Por último, en Mejor Indumentaria o Caracterización figuran Azucena Rico por Atra Bilis, Dibújame una palabra y Destroyando.

Un certamen consolidado

Uno de los montajes con mayor presencia en las nominaciones es Memoria de la Nisal, de la compañía de Adrián Conde, que acumula candidaturas en varias categorías. El director explica que el proyecto nació en 2025 y que su estreno tuvo lugar el pasado mes de octubre, con un recorrido todavía muy corto. Para Conde, el trabajo supone además un giro personal y artístico, puesto que es su primer espectáculo concebido para público adulto tras más de veinte años dedicados al teatro familiar, y también la primera vez que no participa como intérprete, sino exclusivamente como productor y codirector junto a Gema de Luis.

“Todo fue una experiencia nueva, un aprendizaje muy grande y una montaña rusa emocional”, reconoce el creador, que destaca el trabajo del equipo artístico y técnico que participó en el montaje. Haber arrancado con el Premio Jovellanos y sumar ahora varias nominaciones en los Oh! lo define como “un subidón” que espera se traduzca en mayor visibilidad y nuevas oportunidades.

Conde valora de forma positiva la evolución de las artes escénicas en Asturias, aunque apunta a la necesidad de un mayor respaldo económico para consolidar el sector. “Se nota la calidad de las compañías y también que cada vez salimos más fuera de Asturias e incluso a otros países”, subraya. En su caso, no descarta seguir explorando la dirección, aunque defiende una filosofía de creación pausada, apostando por proyectos que maduren con el tiempo.

Los Premios Oh! se han consolidado como el principal escaparate de la creación teatral asturiana, no solo por el reconocimiento artístico que suponen, sino también por su capacidad para visibilizar el trabajo de compañías, intérpretes y equipos técnicos. La gala del próximo 30 de enero en el Teatro Jovellanos volverá a reunir a buena parte del sector en una noche que, además de premiar, servirá para medir el pulso creativo de las artes escénicas en el Principado. Las entradas serán gratuitas, disponibles en taquilla a partir del día previo al acto.