Si quieres poner en marcha tu idea de negocio vuelve el programa gratuito Coworking de EOI para crear empresas: este es el plazo para inscribirte
El programa Coworking, promovido por Gijón Impulsa en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y co-financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se dirige a personas emprendedoras que deseen estudiar la viabilidad de sus ideas de negocio y ponerlas en marcha
L. L.
Poner en marcha un proyecto emprendedor requiere, además de una buena idea, dedicar tiempo y energía para solucionar aspectos del día a día relacionados con el lugar de trabajo.
Además, pese a que existe un momento social muy favorable al emprendimiento, no es sencillo encontrar quién te acompañe en el camino y te ayude a validar tu idea y convertirla en un negocio.
Por ello, Gijón Impulsa presenta la red de espacios de Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI) que hay disponibles en Gijón.
Los interesados pueden solicitar su plaza en el espacio más cercano a su localidad. Y es que pasar por estos espacios supondrá una experiencia diferencial que permitirá validar la idea de negocio, eliminar las distracciones innecesarias (gastos de alquiler, suministros, limpieza, etc.). La clave está en que los usuarios contarán con acompañamiento y mentorías de los mejores profesionales y la información necesaria para que pases de una idea a una realidad en sólo 5 meses .
Gestionados y dirigidos por la Escuela de Organización Industrial (EOI) los usuarios contarán con la mejor red de expertos en emprendimiento a su entera disposición. Y lo que es mejor, el paso por el Coworking no supondrán coste alguno para los que accedan al programa gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón a través de Gijón Impulsa.
Esta nueva edición del programa Coworking, es totalmente gratuito, comenzando el 10 febrero y con una duración estimada de 5 meses.
Durante esas semanas, 20 jóvenes emprendedores darán forma a su idea de negocio, a través de talleres grupales, tutorías individualizadas y otras acciones de alto impacto para conseguir acelerar a las iniciativas empresariales participantes. Ofrecerá 60 horas de talleres y 40 horas de tutoría individual a los participantes.
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas