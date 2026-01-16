Si quieres poner en marcha tu idea de negocio vuelve el programa gratuito Coworking de EOI para crear empresas: este es el plazo para inscribirte

Poner en marcha un proyecto emprendedor requiere, además de una buena idea, dedicar tiempo y energía para solucionar aspectos del día a día relacionados con el lugar de trabajo.

Además, pese a que existe un momento social muy favorable al emprendimiento, no es sencillo encontrar quién te acompañe en el camino y te ayude a validar tu idea y convertirla en un negocio.

Por ello, Gijón Impulsa presenta la red de espacios de Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI) que hay disponibles en Gijón.

Los interesados pueden solicitar su plaza en el espacio más cercano a su localidad. Y es que pasar por estos espacios supondrá una experiencia diferencial que permitirá validar la idea de negocio, eliminar las distracciones innecesarias (gastos de alquiler, suministros, limpieza, etc.). La clave está en que los usuarios contarán con acompañamiento y mentorías de los mejores profesionales y la información necesaria para que pases de una idea a una realidad en sólo 5 meses .

Gestionados y dirigidos por la Escuela de Organización Industrial (EOI) los usuarios contarán con la mejor red de expertos en emprendimiento a su entera disposición. Y lo que es mejor, el paso por el Coworking no supondrán coste alguno para los que accedan al programa gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón a través de Gijón Impulsa.

Esta nueva edición del programa Coworking, es totalmente gratuito, comenzando el 10 febrero y con una duración estimada de 5 meses.

Durante esas semanas, 20 jóvenes emprendedores darán forma a su idea de negocio, a través de talleres grupales, tutorías individualizadas y otras acciones de alto impacto para conseguir acelerar a las iniciativas empresariales participantes. Ofrecerá 60 horas de talleres y 40 horas de tutoría individual a los participantes.

