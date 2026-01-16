Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se salta un semáforo en rojo en Gijón y choca frontalmente contra otro coche: dio positivo en alcoholemia

El varón, detenido por un delito contra la seguridad vial tras un accidente en Contrueces

La colisión se salda con dos heridos leves, el arrestado y la conductora del otro vehículo

Uno de los coches accidentados.

Sergio García

Fuerte accidente en Contrueces, en Gijón. Una colisión frontal entre dos coches se saldó esta tarde con dos heridos de carácter leve, un hombre y una mujer. El varón, además, ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial. Dio positivo en alcoholemia.

Los hechos acontecieron en el cruce entre la Carretera del Obispo y la calle Pintor Manuel Medina. El detenido se saltó un semáforo en rojo e impactó de manera frontal con el vehículo de la mujer, que no presentó lesiones de importancia. Los "airbags" del turismo ayudaron a amortiguar el choque.

Al lugar de los hechos se desplazaron tanto la Policía Local, para tomar parte del accidente, como los servicios sanitarios para atender a los conductores, trasladados al Hospital de Cabueñes para un chequeo más exhaustivo.

