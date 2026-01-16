Se salta un semáforo en rojo en Gijón y choca frontalmente contra otro coche: dio positivo en alcoholemia

Fuerte accidente en Contrueces, en Gijón. Una colisión frontal entre dos coches se saldó esta tarde con dos heridos de carácter leve, un hombre y una mujer. El varón, además, ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial. Dio positivo en alcoholemia.

Los hechos acontecieron en el cruce entre la Carretera del Obispo y la calle Pintor Manuel Medina. El detenido se saltó un semáforo en rojo e impactó de manera frontal con el vehículo de la mujer, que no presentó lesiones de importancia. Los "airbags" del turismo ayudaron a amortiguar el choque.

Al lugar de los hechos se desplazaron tanto la Policía Local, para tomar parte del accidente, como los servicios sanitarios para atender a los conductores, trasladados al Hospital de Cabueñes para un chequeo más exhaustivo.