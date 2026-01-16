Siete empresas gijonesas entre las 100 mejores startups 2025 de APTE

La distribución sectorial del listado refleja un claro liderazgo de las tecnologías digitales, seguidas por un peso creciente de áreas como la salud, la biotecnología, la sostenibilidad y la energía. Junto a estos sectores emergen también iniciativas relevantes en los ámbitos industrial, aeronáutico, electrónico y de consultoría e ingeniería, lo que demuestra la diversidad y solidez del ecosistema innovador presente en los parques científicos y tecnológicos españoles.

Las siete empresas gijonesas, ubicadas en el Parque Científico Tecnológico de nuestra ciudad, son: Creafin (Bluco Finance), Blue Route Technologies for neurodevelopment, Cadabit Technologies, Glotac Technologies, Resizes Platform Engineering, Startquake (Eterna Diagnostic) y Universal Plastic.

En esta edición, 3 de las startups seleccionadas han surgido gracias a APTENISA, el programa de ideación y aceleración de APTE desarrollado con el apoyo de ENISA, lo que demuestra el impacto de esta iniciativa en la generación de nuevas empresas tecnológicas.

Además, el análisis del listado revela que 42 de las 100 startups cuentan con al menos una mujer en un cargo directivo, lo que supone casi la mitad del total.

Para dar difusión a estas startups, APTE ha elaborado un apartado en su web en el que se puede consultar el sector de actividad en el que se engloban, el parque científico y tecnológico en el que se ubican, su página web, el rango de facturación anual, la inversión captada por cada una, el estado de inversión en el que se encuentran y el año de creación. La información se completa con un folleto en el que se incluye una descripción de cada una de las empresas en inglés y español.

El objetivo que persigue APTE con esta iniciativa que se realiza por tercer año consecutivo, es reconocer el talento y la capacidad emprendedora que se desarrolla en los parques científicos y tecnológicos españoles, así como facilitar el acceso de estas startups a potenciales entidades inversoras interesadas en proyectos de alto crecimiento.

Conoce el listado aquí