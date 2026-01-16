La significativa transformación a medio plazo de Gijón hacia el este: iniciativas en los ámbitos educativo, sanitario, empresarial o cultural

Unos planes marchan más avanzados que otros. En algunos, el asunto todavía está en la engorrosa fase de los trámites. En otros, las maquinaria de obra ya opera a todo trapo. Lo que parece inevitable es que la zona este de Gijón se asoma a una significativa transformación a medio plazo. Y en distintos ámbitos, ya sea educativo, sanitario, empresarial o cultural. El desembarco de la Universidad Europea, la construcción de la anhelada residencia de estudiantes o la en su momento frustrada ampliación del Hospital de Cabueñes figuran en la lista de esos proyectos que permitirán a la parte este de la ciudad dar un paso hacia delante.

El aterrizaje de la Universidad Europea se cuece a fuego lento. El proceso, a nivel de trámites, es complejo. En las últimas semanas ha tomado impulso con un escrito remitido al Principado por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que insta a la institución académica a ajustar su proyecto al Real Decreto 905/2025 que entró en vigor hace unos meses. El propósito de la Europea es arrancar su actividad en el curso 2027-2028. Desde el Principado, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, prometieron "agilidad" en el procedimiento, sin descuidar el "rigor".

Esa llegada de la Europea, que supondría el estreno en Gijón de una universidad privada, se enmarca en la ampliación del Parque Científico Tecnológico. Una parcela de La Pecuaria es la elegida para que el centro implante su campus. Esa ampliación en La Pecuaria representa "expandir" el Parque en las fronteras de la Milla del Conocimiento, un importante motor económico. La Pecuaria no será un espacio encerrado entre vallas, sino abierto a la ciudadanía, en aras de hacer crecer la trama urbana de Gijón, compatibilizando ese fin con el crecimiento en el ámbito tecnológico y empresarial.

La explanada junto a la Escuela de Marina Civil donde se ubicará la futura residencia de estudiantes.

A nivel educativo, otro trascendental proyecto tiene que ver con la deseada residencia de estudiantes, que se ubicará en la explanada de la Escuela de Marina Civil. Aún faltan, eso sí, varios pasos. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha reiterado que la intención es licitar la construcción y explotación del complejo este año, si bien desde el Ayuntamiento trasladan que es necesaria más documentación para avanzar en la materia. El último escollo antes de la licitación, la aprobación en Pleno del plan especial para una residencia que funcionará como hotel en meses no lectivos.

Las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes se paralizaron abruptamente a comienzos de 2025. El proceso, por tanto, tuvo que "reiniciarse". La redacción del nuevo proyecto tiene de plazo hasta finales de año. Desde el Principado confían en acortar esos tiempos para desarrollar unos trabajos que plantean aumentar considerablemente la superficie del principal centro sanitario del concejo.

Frente a Cabueñes está la Universidad Laboral, un Bien de Interés Cultural que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad. Y que acogerá la Facultad de Enfermería en su planta baja. La carrera ante la UNESCO prosigue a la par que avanzan otros planes para mejorar el entorno de la Laboral, como la rehabilitación de las piscinas y las pistas. Si nada se tuerce, la próxima semana se empezarán a sacar los lodos de la pileta. Los planes de Gijón para el entorno de la Milla del Conocimiento también conllevan un aparcamiento disuasorio en una finca adquirida a la Universidad de Oviedo en La Pecuaria, una pieza más de un puzzle que aún tiene tiempo de encajar para elevar al este gijonés a otro nivel.