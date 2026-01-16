Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tartán desgastado, falta de equipamiento... los problemas de uno de los grandes complejos deportivos de Gijón

IU reivindica una renovación de Las Mestas ante las denuncias de los usuarios

Corredores en Las Mestas.

R. Valle

Una escasez de material deportivo en el gimnasio, el desgaste del tartán, la falta de tablas de batidas en el módulo cubierto, colchonetas de salto desgastadas y obsoletas... esas son algunas de las deficiencias denunciadas por los usuarios del complejo deportivo de LasMestas y que sirven de base a una exigencia de renovación de la instalación formalizada por IU a través de su concejal Alejandro Farpón.

Farpón explica que "el complejo deportivo de Las Mestas constituye el único lugar de entrenamiento para las especialidades de saltos y lanzamientos y además es el centro de entrenamiento de clubes deportivos como el Estadio Gijón, El Fumeru, Gijón Atletismo, Grupo Covadonga o Universidad de Oviedo". Y entiende que la situación actual "dificulta la calidad de los entrenamientos y pone en riesgo la salud de los y las deportistas, incrementando los riesgos de lesión".

IU lleva el asunto como ruego a la comisión de Cultura, Deportes y Servicios Sociales, solicitando al Patronato Deportivo Municipal la renovación de los elementos más deteriorados de las instalaciones "estableciendo una consulta y diálogo previo con los clubes deportivos y entidades usuarias del complejo deportivo".

