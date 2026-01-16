Tertulia sobre la exposición "Circum" en el Museo Evaristo Valle de Gijón

El Museo Evaristo Valle acogió esta tarde un café tertulia en torno a la muestra "Circum", del pintor Juan Antón.

Con estas tertulias, el Evaristo Valle busca "acercarse a las exposiciones desde la conversación, el intercambio de ideas y el contacto directo con los creadores".

La exposición "Circum" reúne una selección de obras recientes de Juan Antón.