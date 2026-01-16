Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tertulia sobre la exposición "Circum" en el Museo Evaristo Valle de Gijón

La cita forma parte de un ciclo de encuentros para "acercarse a las exposiciones desde la conversación"

Un instante de la tertulia.

Un instante de la tertulia. / Juan Plaza

N. M. R.

El Museo Evaristo Valle acogió esta tarde un café tertulia en torno a la muestra "Circum", del pintor Juan Antón.

Con estas tertulias, el Evaristo Valle busca "acercarse a las exposiciones desde la conversación, el intercambio de ideas y el contacto directo con los creadores".

La exposición "Circum" reúne una selección de obras recientes de Juan Antón.

Tertulia sobre la exposición "Circum" en el Museo Evaristo Valle de Gijón

Los belenistas de Gijón ponen el broche de oro a una Navidad "exitosa" con la entrega de premios: estos son todos los galardonados

Fallece Juan Carlos Francisco Casado, agente de la Policía Local de Gijón durante 35 años: "Siempre ha disfrutado su trabajo"

La plataforma "Asturies contra el imperialismo" convoca una protesta en Gijón contra la intervención de EE UU en Venezuela

La estrategia de Gijón para afrontar el turismo en la próxima década: destacionalizar el número de viajeros y retorno real para los negocios de casa

Los Premios Oh! 2026 ya tienen finalistas para la gala del 30 de enero en el Teatro Jovellanos: “Ha sido una edición con récord de candidaturas”

Los vecinos de El Llano hacen balance de las obras en Schulz: "Se nota mejoría"

La pesca subastada en Lonja Gijón en 2025 es casi la mitad de la rulada en toda Asturias, resalta el Puerto

