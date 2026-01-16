Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Visita militar en la Alcaldía

Visita militar en la Alcaldía |

Visita militar en la Alcaldía |

La alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón mantuvo ayer una reunión en su despacho de Alcaldía –como se puede ver en la imagen– con el coronel jefe del regimiento Príncipe nº 3, José Miguel Garcés Menduiña. Una visita de presentación del militar que está en Cabo Noval desde el pasado diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents