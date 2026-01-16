Visita militar en la Alcaldía
La alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón mantuvo ayer una reunión en su despacho de Alcaldía –como se puede ver en la imagen– con el coronel jefe del regimiento Príncipe nº 3, José Miguel Garcés Menduiña. Una visita de presentación del militar que está en Cabo Noval desde el pasado diciembre.
