La Banda de Gaitas "Villa de Gijón", lista para brillar en Arabia Saudí: "Llevar hasta allí nuestra cultura será muy emotivo"

Corría el año 2000 cuando José Luis García Díaz tomó la decisión de participar en la fundación de la Banda de Gaitas "Villa de Xixón". Ni en sus mejores sueños de aquella época aparecían los logros que esta agrupación gijonesa ha logrado desde su creación y, sobre todo, los que están alcanzando en los últimos meses. Ahora, después de haber conquistado Estados Unidos en marzo de 2025 y Japón en octubre, la formación se prepara para volar hasta Arabia Saudí y brillar en los "Spanish Days". "Esto era algo que parecía impensable, pero en unos días habremos hecho la vuelta al mundo en solo un año", expresó esta tarde García, orgulloso de cada una de las personas que forman o han formado parte de la banda.

El líder de la formación participa este sábado en el concierto de Carlos Núñez en el teatro Jovellanos. Lo hace de la mano de sus compañeros de la banda "Villa de Xixón" y de los pequeños de la agrupación infantil "Magüeta".

Apenas unas horas después de "jugar en casa", García partirá de noche hacia Madrid para dar comienzo al periplo por Arabia Saudí junto a Nel Villanueva y Saturnino Martínez. Este trío de profesores de la Escuela "Villa de Xixón" viajan el lunes hasta Dammam, haciendo escala en Doha, para realizar dos conciertos diarios en la ciudad saudí de Dhahran del día 20 al 28.

Muñeiras y saltones

Estos recitales se enmarcan en los "Spanish Days", una cita cultural que arrancó el pasado 12 de enero y que se prolonga hasta el último día de este mes. El evento se celebra en el Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial, también conocido como Ithra, y se trata de una oportunidad para mostrar la cultura española en tierras saudíes. A lo largo de su celebración se prestará especial atención al flamenco, a la zarzuela y a la música tradicional gallega y asturiana.

El plato fuerte de la participación de la banda gijonesa llegará los días 30 y 31 de enero. Para esas jornadas ya estarán en Oriente Medio un total de diecinueve componentes de la formación. Todos ellos tocarán en las galas de clausura programadas para esas dos jornadas.

Tras haber triunfado en el desfile de San Patricio de Nueva York y en el pabellón de España de la Exposición Internacional que acogió la ciudad japonesa de Osaka, volver a hacer las maletas para tocar en el extranjero es un reto "muy especial", aseguraron los gaiteros, que ya han confeccionado el repertorio de obras que harán sonar en Arabia Saudí. "Habrá muchas muñeiras y saltones, que siempre llaman mucho la atención", avanzó García, quien definió a este periodo como "el más gratificante" de la historia de la banda.

Una de las componentes que disfrutará al completo de este triplete histórico será la joven Paula García, de 20 años. "Entré en la escuela con seis años y nunca llegué a pensar que hiciéramos tantos viajes", afirmó García. "Sí había llegado a soñar en estar alguna vez en el desfile de San Patricio porque es algo muy famoso, pero jamás habría pensado en que en pocos meses iríamos también a Japón y Arabia Saudí", agregó.

Quien también se mantiene muy pendiente de la cuenta atrás para volar junto a sus compañeros de pasión es Víctor Cima, un vecino de Gijón que acumula tres años como integrante de la banda. "Poder vivir en primera persona el desfile que hicimos en Nueva York fue impresionante. Ahora nos toca ir a Arabia Saudí y estoy seguro de que va a ser un viaje muy singular, ya que son muchas horas de viaje y tienen una cultura muy diferente a la occidental", desarrolló Cima, que añadió que "representar a Gijón y a toda Asturias en el extranjero es muy emotivo". "En Estados Unidos estuve todo el rato con la piel de gallina. Esta vez me pasará lo mismo", señaló.

Entre las claves para que la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" haya conseguido alcanzar estos éxitos, Cima reivindicó que "somos como una familia". "El ambiente que tenemos es muy bueno y estos viajes nos sirven para hacer equipo. Son momentos que ni nosotros ni nuestros familiares olvidarán", resaltó.

El incesante trabajo de esta banda a lo largo de un cuarto de siglo continúa dando sus frutos más allá de nuestras fronteras. Las gaitas de "Villa de Xixón" ya están afinadas para dejar huella en Oriente Medio.