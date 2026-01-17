El cansancio de Moriyón se expresa por carta: censura al Ministerio su silencio en el plan de vías y los accesos a El Musel y expresa que "son temas capitales"

"Quizás estos temas son de menor entidad respecto a los que os ocupan a lo largo y ancho del país pero, sin duda, son primordiales para la mayor ciudad de Asturias". Así termina la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, la carta que le acaba de enviar al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, exigiéndole explicaciones sobre la situación del plan de vías y la alternativa al fallido vial de Jove soterrado tras meses de silencio ministerial. Una misiva que sigue la estela de la que la Alcaldesa envió en noviembre al ministro Óscar Puente y que sigue sin respuesta.

Entonces preguntó Moriyón al Ministro por la situación de los accesos al puerto. Ahora le repite la pregunta al Secretario de Estado sumándole lo que tiene que ver con el retraso en la firma del nuevo convenio de Gijón al Norte y la licitación de la que sería la primera obra vinculada a la estación intermodal de Moreda: el derribo del puente de Carlos Marx. "Quiero manifestarte mi preocupación por la falta de noticias en los dos temas capitales que tenemos en marcha: los accesos al Puerto del Musel y el avance en la integración ferroviaria", le indica Moriyón.

En lo que tiene que ver con el plan de vías, y tras agradecer a Santano que hubiera "sabido entender que el derribo del viaducto de Carlos Marx era imprescindible para darnos a las tres administraciones (por Estado, Principado y Ayuntamientos como socios de Gijón al Norte) un mínimo de credibilidad ante un Gijón que lleva tantos años esperando", Moriyón le pide al secretario de Estado que haga las gestiones necesarias para poder formalizar cuanto antes el nuevo convenio de la sociedad del plan de vías, que él preside. Un documento que parece atascado en el Ministerio de Hacienda y que no solo es obligado como sustituto al desfasado convenio de 2019.

También es necesario para empezar con las primeras obras de la estación de Moreda y que tienen su gran símbolo en la demolición del viaducto de Carlos Marx. Al que acompañarán la reordenación del viario de ese ámbito en superficie y la construcción de nuevos colectores. "Tramitar ese convenio para dar paso a las obras es una prioridad absoluta para nuestra ciudad y creo sinceramente que lo es también tanto para el Principado como para el propio Gobierno de España", le dice Moriyón a Santano.

Una prioridad cuya falta de avances tiene más que preocupada a la Alcaldesa que considera que el Ministerio se está desentendiendo de sus compromisos con Gijón. "Llevamos a vueltas con lo de Carlos Marx desde el verano. Las tres administraciones estamos de acuerdo con el proyecto y hay solvencia económica. La obra del puente ya tenía que estar licitada", explicaba la Regidora en una entrevista en la "Cadena Ser" donde ironizó sobre si la razón de ese silencio ministerial "es el desinterés o que se está decidiendo que ministro viene a tirar el puente tres meses antes de las elecciones". O si el convenio no avanza en Hacienda porque en ese ministerio "solo hay manos y ojos para el excel de Illa" en referencia a las negociaciones del presidente de Cataluña y el gobierno de Pedro Sánchez para definir el nuevo modelo de financiación autonómica.

Sin noticias de Puente

Eso sobre el plan de vías. ¿Y que explicaciones le pide Moriyón a Santano sobre los accesos al Puerto? Pues las mismas que le pidió a Oscar Puente en noviembre cuando los vecinos de La Calzada se echaron a la calle para protestar por la falta de propuestas para sacar del barrio los más de mil camiones que lo atraviesan cada día y para las que, dice la Alcaldesa en esta segunda carta, "lamentablemente, no obtuve respuesta". Gijón le pide al Ministerio que defina qué plazos se barajan para el estudio de la alternativa de Aboño propuesta por el Principado; qué reserva presupuestaria hay para este proyecto y "si vamos a ser capaces de humanizar la avenida del Príncipe de Asturias sin antes resolver los accesos alternativos al Puerto".

"Estas tres cuestiones son a mi modo de ver esenciales para la ciudadanía y hoy, como hace dos meses, siguen sin unas respuestas que sólo pueden venir del Ministerio", le concreta Moriyón a Santano ante el que se justifica por haberle saltado en noviembre para dirigirse directamente al Ministro. "Me vi en la obligación moral de remitirle esa carta porque la situación había llegado a un punto en el que mi responsabilidad política era ponerla en conocimiento del máximo responsable del departamento", le explica la Alcaldesa a quien, como ella misma se encarga de recordarle "entenderás mejor que nadie ese sentimiento de responsabilidad tras (al igual que el Ministro) haber sido tantos años Alcalde. Santano fue alcalde de Irún, Puente de Valladolid.

Un Óscar Puente al que la Alcaldesa, al margen de no contestar a las misivas enviadas desde el Ayuntamiento, le afeaba públicamente, y en base a la afición del ministro por las redes sociales, que "no pueda dedicar una mañana a venir a Gijón. Ni me he metido con él ni le hice ningún desafío tuitero".