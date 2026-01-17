La céntrica tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
Un cartel avisa de la fecha y de las soluciones para los clientes
El centro de Gijón es uno de los ejes comerciales más notables de Asturias. Y la calle Corrida la milla de oro de la capital marítima del Principado. De un tiempo a esta parte, en Corrida se han asentado negocios que son sobre todo franquicias. Hay pocos comercios de toda la vida, como la Confitería La Playa, un local centenario, que aún sobreviven. Tampoco las franquicias son ajenas a los cambios en el mercado. Y eso es precisamente lo que ha pasado, o mejor dicho, pasará con una tienda de la cadena Inditex, es decir, la de Amancio Ortega.
Cualquiera que pase por delante de la misma podrá estar al tanto. Y es que Oysho, dentro del plan de restructuración que afecta a tiendas de toda España, se despide de la calle Corrida. El comercio anuncia que cierra definitivamente sus puertas el próximo 30 de enero.
Lógicamente, eso no quiere decir que los clientes de esta tienda vayan a dejar de tener servicio. El propio cartel colocado en el escaparete explica que todos seguirán siendo atendidos en la tienda de la calle Uría, en Oviedo, y en la página web.
En cualquier caso y actualmente, la calle Corrida es, sin lugar a dudas, uno de los grandes ejes comerciales de Gijón. Su céntrica ubicación ha llamado la atención de grandes firmas como Zara, Pull & Bear, Mango, Scalpers o El Ganso, lo que la han convertido en la milla de oro del textil de la ciudad.
Además, en la misma calle también hay establecimientos como confiterías, cafeterías o cervecerías de importantes cadenas como el 100 Montaditos.
