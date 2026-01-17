Divertia espera un informe jurídico para decidir sobre "Siente Xixón"

Divertia aún no ha decidido si recurrirá o no la sentencia judicial que, por segunda vez, ha anulado las bases del programa municipal de impulso a la música en directo en locales de hostelería "Siente Xixón". Así lo informó el presidente de Divertia, Oliver Suárez, al resto de los grupos políticos ayer en la comisión de Festejos.

La decisión final sobre el futuro de ese programa está pendiente de las conclusiones del análisis que de la sentencia del contencioso- administrativo se ha encargado a un asesor jurídico. Divertia también está pendiente del recurso que también llevó a los tribunales las bases del programa "Siente Xixón Terrazas".

Aunque no solo de "Siente Xixón" habló el presidente de la empresa municipal de Festejos en la comisión de ayer. A petición de IU, aunque asumiendo la complejidad de encontrar una buena solución, Suárez asumió estudiar alguna nueva fórmula de organizar la recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento. El interés del edil Alejandro Farpón con su petición es evitar que las familias hagan horas de cola a las puertas de la Casa Consistorial para que niños y niñas puedan encontrarse con los Reyes. Una espera que en la última visita fue especialmente dura por el mal tiempo de la jornada.

También se interesó Farpón por la revocación de las distinciones municipales a líderes franquistas en base a un ruego aceptado en Pleno en noviembre de 2024. Se ha encargado al cronista de la villa, Luis Miguel Piñera, un listado de esas distinciones como paso previó a tramitar su revocación.