La empresa de la ORA fija una bolsa de empleo para controladores
El plan de ampliación de la plantilla incluye incorporar este mismo mes un gruista
R. V.
El compromiso alcanzado en el Pleno para ampliar la plantilla de la Empresa Mixta de Tráfico, que gestiona la zona ORA y la grúa, empezará a verse este mes. Así lo indicó el edil de Tráfico, y presidente de la sociedad, Pelayo Barcia, ayer en comisión. La previsión es que a lo largo de enero tenga lugar un consejo de administración donde se puedan cerrar las bases de una bolsa de empleo para controladores. La parte privada había presentado una propuesta hace unos meses que desde el Ayuntamiento se pidió matizar.
El compromiso, a partir de la bolsa , es que haya cuatro o cinco contratos nuevos. Además, de dar cobertura a las jubilaciones que vayan surgiendo. Para los gruistas se ha optado por contrataciones directas. Este mismo mes de enero se calcula la incorporación del primero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas