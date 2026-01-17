La empresa de la ORA fija una bolsa de empleo para controladores

El compromiso alcanzado en el Pleno para ampliar la plantilla de la Empresa Mixta de Tráfico, que gestiona la zona ORA y la grúa, empezará a verse este mes. Así lo indicó el edil de Tráfico, y presidente de la sociedad, Pelayo Barcia, ayer en comisión. La previsión es que a lo largo de enero tenga lugar un consejo de administración donde se puedan cerrar las bases de una bolsa de empleo para controladores. La parte privada había presentado una propuesta hace unos meses que desde el Ayuntamiento se pidió matizar.

El compromiso, a partir de la bolsa , es que haya cuatro o cinco contratos nuevos. Además, de dar cobertura a las jubilaciones que vayan surgiendo. Para los gruistas se ha optado por contrataciones directas. Este mismo mes de enero se calcula la incorporación del primero.