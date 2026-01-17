Gijón dará más dinero a las fiestas de prao organizadas por vecinos: estas son las cantidades y los requisitos

La Concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, liderada por el concejal del Partido Popular Abel Junquera, incrementará en 2026 hasta los 4.500 euros el importe máximo de la subvención destinada a la organización de fiestas patronales. El objetivo, se explica desde la concejalía, es "reforzar el apoyo municipal a las asociaciones vecinales" que impulsan estas celebraciones en barrios y parroquias del concejo.

La medida se incluye en una convocatoria que, según el Consistorio, mantendrá el protagonismo vecinal. Habrá mejoras en el dinero que se dará y en los criterios de valoración. “Premiaremos con más apoyo económico a las asociaciones vecinales que organicen y limpien los espacios donde se celebren sus fiestas con recursos propios”, señaló el concejal Abel Junquera.

Lo que había antes

En la convocatoria de 2025, la baremación ya priorizaba la organización directa por parte de los vecinos, con un tope máximo de 4.000 euros por fiesta. De cara a 2026, la concejalía reforzará esa línea mediante una baremación que dará mayor peso a la organización directa por parte de las asociaciones frente a otros modelos y que valorará especialmente la implicación en el cuidado y mantenimiento del espacio festivo. A ello se suma el aumento del importe máximo por ayuda, hasta los 4.500 euros.

Junquera destacó también el incremento del presupuesto global, que pasará de 150.000 euros en 2025 a 170.000 euros en 2026. El pasado año se solicitaron ayudas para 40 fiestas, de las cuales se concedieron 39. Con la actualización de la convocatoria, el Ayuntamiento prevé reforzar el apoyo económico a las asociaciones vecinales manteniendo un reparto equilibrado y ajustado a los criterios establecidos.

“Nuestro objetivo es seguir apoyando las fiestas patronales y reconocer el trabajo de las asociaciones vecinales, que son una pieza clave de la vida social y comunitaria de nuestros barrios y parroquias”, concluyó el edil.